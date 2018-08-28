Дочь Маргариты Тереховой рассказала об уходе из театра и здоровье мамы

Неделю назад Анна Терхова оказалась в центре малоприятных слухов. Говорили, что актриса не поделила роль с коллегой и ушла из Театра Луны, где прослужила более двадцати лет. По другим данным, артистка лишилась права выходить на сцену из-за более юных звезд, которым импонируют руководители театра.

Как выяснилось, сама Терехова даже и не знает о своем увольнении: в данный момент женщина отдыхает в Черногории, так что распространяющиеся новости о собственной персоне стали для нее сюрпризом. Дочь советской звезды поспешила внести ясность в ситуацию: «Дело в том, что в Театре Луны я перехожу на контракт, буду работать в разовых спектаклях. Это никак не увольнение! Просто другая форма сотрудничества с театром, в каких-то случаях она удобнее, многие артисты переходят на нее».

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Тяжелобольная Маргарита Терехова едва может разговариватьАнна продолжает исполнять роли в спектаклях «Ночь нежна», «Жена на бис» и «Двое бедных румын…», а к постановке «Королева», из-за которой и разразился скандал, отношения не имеет. Также Терехова рассказала о здоровье мамы, которая недавно отметила день рождения. По словам дочери, состояние Маргариты Борисовны стабильное — семья артистки получила множество поздравлений и слов поддержки, сообщает 7days.ru

Напомним, с 2005 года Маргарита Терехова была вынуждена отказаться от игры в театре и в фильмах из-за болезни Альцгеймера. Также она не появляется на людях и не дает интервью.