Фестиваль российского искусства в Каннах завершился балетом в честь «Русских сезонов»

КАННЫ /Франция/, 28 августа. / ТАСС /. Фестиваль российского искусства, который в 21-й раз проходил в Каннах, завершился в понедельник выступлением балетной труппы Московского академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

"В качестве финального аккорда неслучайно были выбраны балеты из наследия дягилевских «Русских сезонов, прославившие русский балет за рубежом», — сказал ТАСС перед началом концерта режиссер возобновления спектаклей, народный артист РФ Андрис Лиепа . По его словам, он давно занимается пропагандой «Русских сезонов» и даже возглавил фонд под названием «Русские сезоны XXI века».

"Семь лет назад мы привозили в Канны большую программу, составленную из спектаклей «Русских сезонов», затем устраивали на Лазурном берегу «Дягилев-гала», — рассказал Лиепа. — Сейчас приехали с Театром Сац, привезли три балета в постановке Михаила Фокина , которые мы возобновили вместе с главным хореографом Театра Сац Кириллом Симоновым ".

"Я рад и счастлив, что для представления дягилевского проекта предоставлен главный зал каннского Дворца фестивалей, вмещающий 2,5 тыс. зрителей. Это значит, что огромная аудитория жителей и гостей Лазурного побережья увидит эти бесспорные хореографические шедевры", — сказал Лиепа.

Церемония закрытия

Зал, рассчитанный на 2,5 тыс. мест, был полон. Однако прежде чем поднялся занавес, повторяющий тот, что использовался во времена «Русских сезонов», на сцену вышли организаторы фестиваля.

"В Каннах очень высоко ценят искусство, — сказал, обращаясь к заполненному залу, вице-мэр города Франк Шикли. «Фестиваль, продолжавшийся пять дней, завершается самым благородным искусством — балетом», — продолжил заместитель градоначальника.

Примечательным назвал он такой факт: именно с этих трех балетов — «Шахерезады», «Шопенианы» и «Половецких плясок» — началась в 1909 году деятельность «Русских сезонов» во Франции. «С этих постановок Михаила Фокина началось знакомство французов с русским балетом», — подчеркнул вице— мэр. Он отметил огромную роль Фестиваля российского искусства, проходящего в Каннах с 1998 года, в укреплении связей между Францией и Россией.

Затем выступила генеральный продюсер фестиваля Татьяна Шумова . «Я счастлива без меры, благодарна за ваше внимание, за любовь, за полные залы, — сказала она. — За 21 год существования фестиваля я стала моложе и энергичнее, хочется сделать такое, о чем вы даже не подозреваете и не можете мечтать. Поэтому наша команда уже готовит новый фестиваль, который пройдет в Каннах в 2019 году».

Аншлаг

Когда аплодисменты стихли, Татьяна Шумова в беседе с ТАСС подвела предварительные итоги нынешнего фестиваля и поделилась планами на следующий год.

"Мы очень довольны, — призналась генеральный продюсер. — Для проведения смотра нам были предоставлены залы Дворца фестивалей вместимостью от 500 до 2,5 тыс. зрителей. И на протяжении всех пяти фестивальных дней они были полны". «Нам сопутствовал тотальный аншлаг», — сказала Шумова.

Она напомнила, что открылся фестиваль 2018 года концертом Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. На следующий день состоялся традиционный гала-концерт «Русская ночь», в рамках которого прошла церемония награждения почетным знаком «За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией», его получила известная французская актриса, продюсер и писатель Маша Мериль (Мария Владимировна Гагарина).

Затем были кинопоказы новых российских фильмов. Завершился фестиваль двумя вечерами балета. Первый был посвящен 200-летию со дня рождения «самого русского из всех французских балетмейстеров» Мариуса Петипа. Программу второго балетного вечера составили спектакли из репертуара дягилевских «Русских сезонов».

Организаторами проекта 2018 года стали Министерство культуры РФ МИД России , Центр кинофестивалей и международных программ, Республика Татарстан, а с французской стороны — мэрия города Канны и Дворец фестивалей и конгрессов.

Фестиваль 2019 года

"Мы идем вперед, готовим программу 2019 года, — сказала Шумова. — Попытаемся ввести новые формы музыкальных концертов, которые могут заинтересовать молодежную аудиторию, если конкретно, то попытаемся познакомить французскую молодежь с русским роком".

"Традиции, разумеется, тоже сохраним, — заверила Шумова. — Обязательно будет фольклорная программа, и балетный вечер тоже. В наших планах — воздать должное выдающемуся танцовщику Рудольфу Нурееву . Хотим представить спектакль Уфимского театра оперы и балета, носящего имя Нуреева"

Генеральный продюсер проинформировала о том, что фестиваль в Каннах «продолжит знакомить жителей и гостей Лазурного побережья Франции с искусством регионов России». «В этом году был Татарстан, в следующем году будет Ингушетия», — сообщила Шумова.

"И еще одна важная задумка, — добавила она, — планируем отметить 100-летие ВГИКа, которое как раз приходится на следующий год, покажем фильмы знаменитых выпускников этой киноакадемии, а также работы тех, кто только начинает свой путь в искусстве".

"Что касается сроков проведения фестиваля, то они остаются неизменными: 23-27 августа, так будет и в 2019 году", — заключила генпродюсер Фестиваля российского искусства в Каннах.