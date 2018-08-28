Омский музтеатр опубликовал подробную программу предсезонного проекта 

31 августа на Театральной площади Омский музыкальный театр представит предсезонный проект «Встречаемся у фонтана». Мероприятия перенесено на час раньше — тематические площадки будут работать с 18 до 22 часов. Об этом пишут на сайте культучреждения.
В программе публичные лекции, шоу, автограф-сессии, консультации, мастер-классы, фотосессии, презентации, розыгрыш призов, продажа подарочных сертификатов, театральных билетов на 72-й творческий сезон со скидкой до 70%. А ещё перфомансы, лучшие концертные номера и сцены из спектаклей в исполнении артистов музыкального театра, дефиле артистов и музыкантов.
Добавим, что в программе состоится презентация мюзикла Кима Брейтбурга «Дубровский». Это станет премьерой нового сезона.