Омский музтеатр опубликовал подробную программу предсезонного проекта

31 августа на Театральной площади Омский музыкальный театр представит предсезонный проект «Встречаемся у фонтана». Мероприятия перенесено на час раньше — тематические площадки будут работать с 18 до 22 часов. Об этом пишут на сайте культучреждения.

В программе публичные лекции, шоу, автограф-сессии, консультации, мастер-классы, фотосессии, презентации, розыгрыш призов, продажа подарочных сертификатов, театральных билетов на 72-й творческий сезон со скидкой до 70%. А ещё перфомансы, лучшие концертные номера и сцены из спектаклей в исполнении артистов музыкального театра, дефиле артистов и музыкантов.