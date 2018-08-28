Интервью с Анастасией Владимировной Круч — руководителем Пермской Академии Детского мюзикла

Есть ли отличия между подростками, учащимися в колледже и детьми, которые занимаются мюзиклом? Что дается легче, а что тяжелее тем и другим?

Между ребятами из академии и учащимися колледжа — большая возрастная разница. И, главное, в колледже — ребята получают Профессию, а в мюзикле участвуют дети, которые просто увлекаются театром и пытаются соединить свои желания со своими возможностями. Поэтому к ним предъявляются не столь профессиональные требования. Не повышенные, как в колледже. Мера ответственности зависит от меры воздействия. С детьми трудно, но одновременно проще заниматься, в колледже — это уже серьёзная кропотливая работа.

Какие возникают проблемы при обучении?

Общая проблема — речь. Мы страдаем губным «зажимом». Речь у нас плохая в принципе. С самого рождения от ребенка не требуют чёткости артикуляционного аппарата, работы со словом, — а слово и вокал связаны напрямую. Чтобы выстроить правильную вокальную позицию, приходится работать над речью — это сложно! В колледже ведется профессиональная работа с артикуляционным аппаратом. Традиционно основой вокальной школы является итальянская школа. Представьте, как говорят итальянцы, — какая легкость! Они проговаривают все звуки! Итальянцы разговаривают как поют и поют как разговаривают. У нас с этим большая проблема: речь отягчена сложными созвучиями, глубокими гласными и согласными. Есть такая байка, — «Мы тепло бережем». На Урале в тяжёлом климате рот не открывают — берегут тепло, это сказывается на произношении. Фото: из личного архива А. В. Круч

Как Вы попали в Академию?

Московские коллеги набирали состав педагогов. Мне предложили взяться за вокальную часть данного проекта. Началось с вокала, закончилось руководством.

С какого возраста можно приводить к вам детей? Есть ли возрастные ограничения?

Мы стараемся брать детей с трех лет. Это сложный возраст — многие ещё мало что понимают, но, тем не менее, смену надо готовить. Стараемся отобрать одаренных. Одни в этом возрасте просто неуправляемы, а другие уже пытаются войти в учебный процесс. Верхняя планка — до 14-16 лет. Есть ребята из колледжа культуры. В прошлом году у нас девочка поставила свой дипломный спектакль.

Всем известно, что детей не так-то легко настроить на рабочий лад. У Вас наверняка есть профессиональные секреты, помогающие в этом непростом деле — руководства и организации творческого процесса. Поделитесь ими, пожалуйста.

Никаких секретов нет. Честно говоря, я ужасно люблю весь этот процесс. Воспитывать маленькие таланты с самого начала — это чувство возвращения в молодость. Я просто люблю малышей, люблю детей, они дают новый заряд и поток творчества, приносят много юмора в мою жизнь. Мне это очень нравится, а все, что нравится — всегда выливается во что-то хорошее. Фото: из личного архива А. В. Круч

Всем известно, что у педагогов есть свои любимчики. Как общаться с детьми так, чтобы другие этого не заметили, не остались обиженными, обойденными вниманием?

Без любимчиков, конечно, не обойтись, но я стараюсь никого не обделять вниманием. Могу пожурить и посмеяться вместе. Нужно поцеловать — поцелую. Стараюсь быть ровной. В колледже я всех люблю, у нас замечательный класс, они все разные, как можно кого-то не любить? Всех любишь как родных детей. Фото: из личного архива А. В. Круч

Расскажите о Вашей последней постановке.

Младшая группа делала «Муху-цокотуху», а старшая — «Бременских музыкантов». В «Бременских» мы дополнили сюжет. Действие перенесено в наше время: дети занимаются в музыкальной школе, во что эта учёба может вылиться? Оказывается, она может превратиться в чудесное путешествие «бременских музыкантов». Вот волшебное превращение, — мы начали играть в театр через музыкальную школу. Я играла учителя. Мне кажется, я не была очень строгой, как нужно по сценарию. Все обсуждают «день насущный», и вот я выхожу в роли учителя, начинаю их строить, — почему они опаздывают, почему плохо выполняют то-то и то-то, это перетекает в распевку и начинается спектакль.

Как вообще рождается детский мюзикл?

Работаем в связке, как говорят альпинисты. Нам нужно выработать единый художественный язык. Создать оригинальный сценарий, музыку и танец. Мюзикл не может быть очень длинным. Это, как правило, 20-25 минут. Детям этого достаточно, чтобы почувствовать себя актерами на сцене. Задействованы все педагоги — и хореограф, и педагог по актёрскому мастерству, и музыкальный руководитель. Татьяна Геннадьевна Белоусова — наш художественный руководитель. Всё рождается в процессе. Сценарии пишем вместе. Каждый из педагогов привносит что-то свое… Поскольку Академия детского мюзикла — это большая организация. В Москве задействовано более тысячи человек. У них длинная история существования. Формально они нами руководят, но мы с ними дружим, постоянно находимся в контакте, часто они высылают нам готовый материал по мюзиклам. В марте поедем в третий раз на грандиозный фестиваль, который проводит Академия. Он проводится на огромной сцене. В прошлом году это была сцена Московского Мюзик-Холла. Там показываются все спектакли Академии. Это очень интересно — целый детский день. Огромное количество родителей, цветов, певцов, режиссеров. Я, взрослый человек, привыкший к сцене, была очень удивлена тому, что собралось так много людей для проведения праздника детского театрального творчества. Фото: из личного архива А. В. Круч

Вы с мужем-гитаристом даете концерты в филармонии. Расскажите, пожалуйста, о вашем самом незабываемом выступлении.

Мы очень заняты педагогической деятельностью, но стараемся поддерживать форму. Это необходимо и для сознания собственной значимости. Для моего голоса и для рук мужа очень важен профессиональный тренинг. Один раз в год мы стараемся провести один концерт на город в Органном зале. Все концерты незабываемые. Когда я выхожу на сцену Органного зала, мне кажется, что я там родилась, и мне бы там хотелось остаться навсегда. В прошлом году был концерт… аплодировали с первой песни так… — я думала, что порвется зал. Как можно забыть о таком? Невозможно.

У вас две дочери, но ни одна из них не пошла по Вашим стопам. Почему?

Мы в нашей семье живём по принципу стихотворения Левитанского: «Каждый выбирает для себя — женщину, религию, дорогу…». Может быть в доме было слишком много музыки и вокала для нормального детства, — не знаю. Когда много всего этого, (еще и приходящие ученики-студенты), то наступает пресыщение, не очень хочется этим заниматься. Они выбрали другое. Им нравится и слава Богу. Фото: из личного архива А. В. Круч

Поддерживаете ли связь с выпускниками? Самый запоминающийся государственный экзамен?

Во-первых, я считаю, что бывших студентов не бывает. Я их выпускниками никогда не называю. Это мои любимые дети, которые разлетелись по всей стране. Все они находятся в профессии, хотя кто-то и не связал свою жизнь с ней буквально, но таких немного. В основном, все занимаются выбранной еще со времен колледжа специальностью. Они часто приезжают. Показывают что-то свое, просят помочь в выборе репертуара. Нуждаются во мне как в педагоге.

У меня есть студент-выпускник Виктор Альков. Когда пел арию Дубровского, я всплакнула. Со мной нечасто такое бывает, поэтому тот госэкзамен хорошо запомнила. Фото: из личного архива А. В. Круч

О чем Вы думаете как человек, находящийся в постоянном творческом процессе, поиске?

У всех нас непростая жизнь… Многие живут одним днем, что-то творят, выдумывают. Другие просто стараются выжить. Я много работаю, работа меня увлекает. Стараюсь меньше думать и больше творить.