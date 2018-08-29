День города и День республики. Куда пойти в Казани 30 августа

В День города и День республики для казанцев и гостей столицы, традиционно, подготовили развлекательную программу. «Казанский репортер» делится полной версией. Итак, куда пойти в Казани 30 августа в 2018 году.

Коротко

Главный праздничный концерт в честь Дня города у центра семьи «Казан». Хедлайнерами станут группы «Любэ» и Hi-Fi. Кроме того, выступит Гузель Уразова.

Утром 30 августа детский праздник «Сокровища старого парка» состоится в парке им. Горького — начало 10:00. У центра семьи «Казан» в это время начнется фестиваль «Мозаика культур».

В 10:45 сцена открывается у театра им. Камала — концертом «Играй, гармонь». А в 12:30 на площади Тысячелетия стартует автомотошоу. Традиционный конно-спортивный праздник и скачки на кубок президента Татарстана и приз мэрии Казани начнутся на ипподроме в 14:30.

Финальным событием дня станет салют. Начало — 22:00.

По пунктам

«Сокровища старого парка»

10:00 — 15:00, ЦПКиО им. М. Горького

Большую развлекательную программу для детей дополнят спортивные соревнования — от мини-футбола до легкой атлетики.

Этнофестиваль «Мозаика культур» и фестиваль национальных литератур народов России

10:00 — 18:00, центр семьи «Казан»

«Мозаика культур» станет площадкой для знакомства с культурным многообразием народов республики. В программе ярмарка с предметами народно-художественных промыслов, выступления музыкантов и другие события. В фестивале национальных литератур примут участие поэты, журналисты, литераторы, актрисы, историки и многие другие.

«Тема возобновления прерванных более 20 лет назад творческих связей между русской литературой и литературами народов России, стимулирование писательской активности на языках национальностей, сегодня снова становится актуальной», — отмечают представители фестиваля.

Фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!»

10:45 — 14:00, перед театром им. Г. Камала

На сцене артисты из районов Татарстана. В концертной программе заявлены вокальные, фольклорные и хореографические коллективы, кроме того, состоится конкурс частушек.

Фестиваль городской культуры и искусств «Tat Cult»

12:00 — 00:00, Казанский кремль

Кинопоказы и театральные выступления артистов и режиссеров города, специальные проекты талантливых художников, интерактивные арт-объекты — участникам события представят многое из актуальных направлений в области истории, культуры и современного искусства.

Благотворительная акция «Велодобро в Казани»

16:00, Горкинско-Ометьевский лес Вас ждут развлекательная шоу-программа, фотозоны, мастер-классы по обучению езде на велосипедах и их ремонту, конкурсы и призы. Для самых маленьких — финальные соревнования детской велосипедной гонки «Обгоняй-ка».

Также в этот день 30 ребят из малообеспеченных и многодетных семей получат в подарок велосипеды. А на парковке со стороны улицы Карбышева будет работать мобильный пункт приема старых велосипедов.

Автомотошоу «Kazan city racing»

12:30, площадь Тысячелетия

Казань проводит фестиваль в пятый раз. В этом годув шоу примут участие победители ралли-рейдов, зрителям обещают парад спортивных автомобилей команды «КАМАЗ-Мастер». Кроме того, состоится дрифт-шоу и линейная гонка. В качестве завершающего аккорда — прыжок «КАМАЗа» в длину с трамплина.

«Старо-Татарская слобода приглашает гостей»

13:00 — 20:00, на ул. Каюма Насыри

Инклюзивная студия ДК «Юность» представит театральный перфоманс «Город открытых сердец». Праздничный концерт организуют для ветеранов. Также в программе концерт татарской альтернативной музыки и фестиваль национальных искусств. Среди участников заявлены «AZAT Sound System», Альберт Исмаил, Миляуша Сафина, Ринат Гильфанов, Азат Гимадеев.

Фестиваль «Наше время — Безнең заман»

14:30 — 17:00, перед ТГАТ им. Г. Камала

Конноспортивный праздник

14:30 — 19:00, в международном конноспортивном комплексе «Казань»

Запланированы 15 заездов и скачек, в том числе на Кубок президента Республики Татарстан и Приз Мэрии Казани. В завершении программы будет дан праздничный фейерверк.

Праздничный концерт на сцене у Центра семьи «Казан»

18:00 — 22:00, площадка у Казана

Хедлайнерами программы станут Гузель Уразова, группы «Hi-Fi» и «Любэ». Кроме того, анонсированы выступления звезд татарской и российской эстрады. Своим творчеством поделятся финалисты и победители конкурса народного караоке «Голос нашей команды — голос нашего двора!».

VIII Международный оперный фестиваль «Казанская осень»

20:00 — 22:00, открытая площадка у Дворца земледельцев

Солистка театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит (сопрано) и солист Большого театра Андрей Жилиховский (баритон) выступят в сопровождении Государственного симфонического оркестра Татарстана под управления Александра Сладковского. Артисты исполнят арии из опер русских, немецких и итальянских композиторов.

Салют

22:00, о лучших точках обзора чуть ниже

Финальной частью праздничной программы станет салют. Лучшими точками обзора для просмотра праздничного салюта 30 августа назвали набережную Казанки, площадь у центра семьи «Казан», а также Кремлевскую набережную.