День города и День республики. Куда пойти в Казани 30 августа 

В День города и День республики для казанцев и гостей столицы, традиционно, подготовили развлекательную программу. «Казанский репортер» делится полной версией. Итак, куда пойти в Казани 30 августа в 2018 году.
Коротко
Главный праздничный концерт в честь Дня города у центра семьи «Казан». Хедлайнерами станут группы «Любэ» и Hi-Fi. Кроме того, выступит Гузель Уразова.
Утром 30 августа детский праздник «Сокровища старого парка» состоится в парке им. Горького — начало 10:00. У центра семьи «Казан» в это время начнется фестиваль «Мозаика культур».
В 10:45 сцена открывается у театра им. Камала — концертом «Играй, гармонь». А в 12:30 на площади Тысячелетия стартует автомотошоу. Традиционный конно-спортивный праздник и скачки на кубок президента Татарстана и приз мэрии Казани начнутся на ипподроме в 14:30.
Финальным событием дня станет салют. Начало — 22:00.
По пунктам
«Сокровища старого парка»
10:00 — 15:00, ЦПКиО им. М. Горького
Большую развлекательную программу для детей дополнят спортивные соревнования — от мини-футбола до легкой атлетики.
Этнофестиваль «Мозаика культур» и фестиваль национальных литератур народов России
10:00 — 18:00, центр семьи «Казан»
«Мозаика культур» станет площадкой для знакомства с культурным многообразием народов республики. В программе ярмарка с предметами народно-художественных промыслов, выступления музыкантов и другие события. В фестивале национальных литератур примут участие поэты, журналисты, литераторы, актрисы, историки и многие другие.
«Тема возобновления прерванных более 20 лет назад творческих связей между русской литературой и литературами народов России, стимулирование писательской активности на языках национальностей, сегодня снова становится актуальной», — отмечают представители фестиваля.
Фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!»
10:45 — 14:00, перед театром им. Г. Камала
На сцене артисты из районов Татарстана. В концертной программе заявлены вокальные, фольклорные и хореографические коллективы, кроме того, состоится конкурс частушек.
Фестиваль городской культуры и искусств «Tat Cult»
12:00 — 00:00, Казанский кремль
Кинопоказы и театральные выступления артистов и режиссеров города, специальные проекты талантливых художников, интерактивные арт-объекты — участникам события представят многое из актуальных направлений в области истории, культуры и современного искусства.
Благотворительная акция «Велодобро в Казани»
16:00, Горкинско-Ометьевский лес Вас ждут развлекательная шоу-программа, фотозоны, мастер-классы по обучению езде на велосипедах и их ремонту, конкурсы и призы. Для самых маленьких — финальные соревнования детской велосипедной гонки «Обгоняй-ка».
Также в этот день 30 ребят из малообеспеченных и многодетных семей получат в подарок велосипеды. А на парковке со стороны улицы Карбышева будет работать мобильный пункт приема старых велосипедов.
Автомотошоу «Kazan city racing»
12:30, площадь Тысячелетия
Казань проводит фестиваль в пятый раз. В этом годув шоу примут участие победители ралли-рейдов, зрителям обещают парад спортивных автомобилей команды «КАМАЗ-Мастер». Кроме того, состоится дрифт-шоу и линейная гонка. В качестве завершающего аккорда — прыжок «КАМАЗа» в длину с трамплина.
«Старо-Татарская слобода приглашает гостей»
13:00 — 20:00, на ул. Каюма Насыри
Инклюзивная студия ДК «Юность» представит театральный перфоманс «Город открытых сердец». Праздничный концерт организуют для ветеранов. Также в программе концерт татарской альтернативной музыки и фестиваль национальных искусств. Среди участников заявлены «AZAT Sound System», Альберт Исмаил, Миляуша Сафина, Ринат Гильфанов, Азат Гимадеев.
Фестиваль «Наше время — Безнең заман»
14:30 — 17:00, перед ТГАТ им. Г. Камала
Конноспортивный праздник
14:30 — 19:00, в международном конноспортивном комплексе «Казань»
Запланированы 15 заездов и скачек, в том числе на Кубок президента Республики Татарстан и Приз Мэрии Казани. В завершении программы будет дан праздничный фейерверк.
Праздничный концерт на сцене у Центра семьи «Казан»
18:00 — 22:00, площадка у Казана
Хедлайнерами программы станут Гузель Уразова, группы «Hi-Fi» и «Любэ». Кроме того, анонсированы выступления звезд татарской и российской эстрады. Своим творчеством поделятся финалисты и победители конкурса народного караоке «Голос нашей команды — голос нашего двора!».
VIII Международный оперный фестиваль «Казанская осень»
20:00 — 22:00, открытая площадка у Дворца земледельцев
Солистка театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит (сопрано) и солист Большого театра Андрей Жилиховский (баритон) выступят в сопровождении Государственного симфонического оркестра Татарстана под управления Александра Сладковского. Артисты исполнят арии из опер русских, немецких и итальянских композиторов.
Салют
22:00, о лучших точках обзора чуть ниже
Финальной частью праздничной программы станет салют. Лучшими точками обзора для просмотра праздничного салюта 30 августа назвали набережную Казанки, площадь у центра семьи «Казан», а также Кремлевскую набережную.