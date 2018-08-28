Смоленский театр научит костромичей соблазнять женщин

Кострома и Смоленск в сентябре обменяются театрами, узнал KOSTROMA.TODAY. Смоленские спектакли будут идти 4 дня.

По информации пресс-службы областного департамента культуры, обмен театрами пройдёт по программе «Большие гастроли».

Смоленский театр приезжает в Кострому 14 сентября. Он покажет костромичам 3 спектакля. Все они будут о любви.

14 сентября покажут «Его донжуанский список» (16+). По сюжету молодожёны Олег и Наташа решили отпраздновать свадьбу в селе. В качестве свидетеля они выбрали случайного прохожего. Этот шаг оказался роковым — закрутился водоворот чувств и эмоций с неожиданным поворотом событий.

15 сентября костромичей ждёт «Страсти роковыя». (12+). Спектакль поставлен по рассказам «короля смеха» Аркадия Аверченко . Здесь обещают любовные треугольники и безотказный способ покорить женское сердце.

16 и 17 сентября покажут спектакль «Поздняя любовь». (12+) Классика от Островского у Смоленского театра — это пьеса о высокой, чистой любви и самопожертвовании.

Костромичи в свою очередь удивят смолян спектаклями «Женитьбу Белугина» по пьесе А. Н. Островского, мелодрамой «Момент слабости» и комедией «Ловушка для наследниц».