Смоленский театр научит костромичей соблазнять женщин 

Кострома и Смоленск в сентябре обменяются театрами, узнал KOSTROMA.TODAY. Смоленские спектакли будут идти 4 дня.
По информации пресс-службы областного департамента культуры, обмен театрами пройдёт по программе «Большие гастроли».
Смоленский театр приезжает в Кострому 14 сентября. Он покажет костромичам 3 спектакля. Все они будут о любви.
14 сентября покажут «Его донжуанский список» (16+). По сюжету молодожёны Олег и Наташа решили отпраздновать свадьбу в селе. В качестве свидетеля они выбрали случайного прохожего. Этот шаг оказался роковым — закрутился водоворот чувств и эмоций с неожиданным поворотом событий.
15 сентября костромичей ждёт «Страсти роковыя». (12+). Спектакль поставлен по рассказам «короля смеха» Аркадия Аверченко. Здесь обещают любовные треугольники и безотказный способ покорить женское сердце.
16 и 17 сентября покажут спектакль «Поздняя любовь». (12+) Классика от Островского у Смоленского театра — это пьеса о высокой, чистой любви и самопожертвовании.
Костромичи в свою очередь удивят смолян спектаклями «Женитьбу Белугина» по пьесе А. Н. Островского, мелодрамой «Момент слабости» и комедией «Ловушка для наследниц».