Живая античность: режиссёры и актёры бога Диониса

С чего всё начиналось?

Античный театр в Литинституте придумал в девяностые годы его ректор — Сергей Есин , он влюблялся в человека, в идею, в мечту и следовал за ней, пока она не начинала жить сама по себе или окончательно не разваливалась. Так одно время, чтобы оживить лекции и страницы по истории древнего Египта, он отправлял одного-двух отличников в маленькое путешествие к Сфинксу. Фото: Анна Титова

Первокурсники девяносто пятого года — были первыми, кто начал ставить спектакли по произведениям античных драматургов, это была комедия Теренция «Братья». На этом курсе учились два брата Федор Черепанов и Павел Черепанов — они стали исполнителями главных ролей. Организовывала постановку доцент Елена Кешокова, которая в то время читала лекции по Античной литературе: «Хорошо помню, что с самого начала определила гонорар — корзину бананов, чтобы поощрить и немного подкормить студентов. Так как еще не было компьютеров в широком доступе, программки спектаклей писались от руки. У меня была даже кассета со спектаклями, но она от старости слиплась. Запомнились несколько спектаклей: один, поставленный Анной Гусевой , она училась на дневном только год или два, в эстетике античных фресок, потом был очень яркий спектакль „Менехмы“ Плавта.»

Театр, который появился в середине девяностых, то радовал зрителей, то исчезал без новых постановок. Спектакли ставили вчерашние абитуриенты, поскольку весь древний мир с битвами людей и богов изучался только на первом курсе и по-настоящему «заработал» уже в самом конце девяностых, когда преподавателем античной литературы и руководителем театра стала Татьяна Гвоздева: «В этом году будет своеобразный юбилей театра, которым я руковожу — 20 лет. Тогда театр получил название „Античный театр Диониса“ и режиссеры Светлана Кочерина Анна Федорова поставили греческую комедию Аристофана

»Женщины в народном собрании". Но такое название не прижилось, от него остался только «Античный театр».

Фото: Мария Жигурова

Какие задачи вы ставили перед собой, как руководителем и студентами?

Татьяна Гвоздева (кандидат исторических наук, доцент, преподаватель античной литературы). Задачи были — творческие. Театр — это составляющая наших семинаров по античной литературе. При такой работе есть возможность более подробно изучить авторов, не говоря о том, что явление студенческого театра — это возможность проявить свои таланты, в полной мере. Как правило, студенты Литинститута оказываются интересными актерами, режиссерами, декораторами, сценографами и неожиданно проявляют себя.

Л. О. (лирическое отступление) На самом деле большая часть студентов Литинститута — прямая реализация пословицы «талантливый человек талантлив во всем», это не только случайный довесок к основному дару, благодаря которому они в него попали. Часть студентов имеют начальное творческое образование, кто-то закончил музыкальную школу, кто-то художественную, кто-то поступал или поучился в театральном вузе или ходил в театральную студию. Фото: http://litinstitut.ru/content/olimpiada-fivy-protiv-spartanskoy-gegemonii-v-ellade

Как это влияло на студентов, на их восприятие античной литературы, которая, далека от нас не столько в форме и проблемам, сколько психологически?

Л. О. Положим, судьба Медеи, дочери колхидского царя, которую Ясон прихватил себе вместе с золотым руном, могла сложиться по-другому будь у нее возможность воспользоваться советом популярных статей и в трудной ситуации поговорить с мамой, с подругой, в конце-концов позвонить по телефону доверия незнакомцу … стоило ли даже ради принца? … кто теперь знает, почему она ничего этого не сделала. Попробуй, пойми античных красавиц.

Инна Гвоздева (кандидат исторический наук, читает курс лекций по истории древних цивилизаций). Здесь важно вот что — студенты одновременно с античной литературой слушают лекции по древней истории. И сразу, как только начинается работа в театре, меняется отношение к литературе и к истории. Они перестают быть пассивными слушателями этого сложного явления, становясь актером или другим участником этого действа. У них, вне зависимости от выбранной театральной специальности происходит погружение внутрь произведения.

Татьяна Гвоздева. Безусловно, что через театр студенты входят вглубь проблемы, потому что у них есть возможность пережить историю, а не просто прочитать. Такой опыт тоже приносит неожиданные продолжения, вот например, у нас учились братья Алексеенко — они прекрасно поставили «Менехмы» Плавта, у них был один из интереснейших спектаклей. А после него они приняли участие в конкурсе буктрейлеров, где за три минуты нужно было рассказать о содержании книги. Ролик заканчивался тем, что человек покупает книжку, начинает читать и оказывается внутри этой книги. Они заняли третье место. Коллаж: О. Лисковая (источник http://litinstitut.ru/media-gallery)

Каких авторов ставили участники театра? Выбор оставался за Вами, как за руководителем или студенты настаивали на своём?

Татьяна Гвоздева. Я не настаиваю на своём, если студенты делают выбор, конечно, бывает, что им нужна помощь, чтобы избежать метаний, но первокурсники могут взять любых авторов. Лидеры студентов — Плавт и Аристофан. И в этом году тоже был поставлена комедия Аристофана «Мир*» — но постановка была совершенно уникальная, ни на что не похожая, которая смогла бы выдержать конкуренцию со стороны профессиональных театров (реж. А. Астров). В свое время ставился и Eврипид, например, Алексей Олейник ставил «Антигону». Как правило, в осеннем семестре выбирался греческий драматург, а в весеннем римский. Студенты могут делать свой спектакль либо прямо следую оригинальному тексту, либо создать спектакль по мотивам, давая тексту новую жизнь, как бы современный взгляд на старый текст. По мотивам произведения делается свой оригинальный сценарий, и получаются очень интересные постановки. В этом году на основе произведений Овидия, Аполлония Родосского и Плутарха поставлен блестящий спектакль «AMORI» (реж. Л. Билык), в котором студенты показали себя не только как зрелые режиссеры и сценаристы, но и актеры. Как правило, создать что-то свое — наиболее интересно для литинститутовцев. Фото: Александра Секретарева

Кто хочет быть актёром античного театра: как они решают, кто кем будет? Кому выходить на сцену, а кому оставаться за кулисами? Есть ли постоянный состав театра?

Татьяна Гвоздева. Я начну с последнего вопроса — постоянной труппы в театре нет. Идея театра с постоянным составом время от времени возникает, но … студенты переходят на второй курс и у них возникают новые задачи в вузе, первоначальный энтузиазм стихает, и театр каждый год рождается заново. Часто второй курс в начале года показывает первому курсу свой спектакль и на этом их участие в «Античном театре» завершается. Но всегда есть тайная надежда, что когда-нибудь будет иначе и театр с условно постоянной труппой случится.

Что касается другой части вопроса — как правило, всегда на курсе появляются люди, которые понимают, что могут поставить спектакль, написать сценарий, сделать сценографию и придумать реквизит.

В начале, пишется сценарий, он проверяется и дорабатывается. Иногда исправления делаются несколько раз.

После утверждения сценария проходит кастинг для всех желающих принять участие в постановке. Часто он сокращается сам, поскольку нужно репетировать после занятий, учить текст, шить костюмы — одним словом, жить двойной жизнью, но, как правило, те, кто служит в театре успевают повсюду.

Что касается тех, кто остается за кулисами — их имена, конечно тоже известны и не остаются без своей славы. Всех участников по сложившейся в античности традиции, с новым взглядом, конечно, мы поощряем — это традиционные вкусные подарки и приказы с благодарностью, конечно, надо вспомнить и о родителях студентов, которые очень помогают с костюмами и реквизитом и терпят, что их дети приходят домой поздно и часто уходят репетировать в выходные. Фото: Яна Черкасова

Чем отличается юбилейный год «Античного театра»?

Татьяна Гвоздева. Надо сразу сказать, что в 2017 году к нам поступил необыкновенный курс, который практически в полном составе участвовал в постановках и проявил невиданный энтузиазм. Это коснулось абсолютно всего. Например, в этом году гораздо больше времени мы уделяли рекламе, программам, афишам. И программы спектаклей стали отдельным проектом и произведением искусства, впервые в нашей практике появились превью и анонсы. Поступившие на первый курс Анна Титова, Яна Черкасова и Ксения Блодина, оказались еще и прекрасными дизайнерами. Надо отметить, что этот первый курс создал настоящую театральную команду, в которой было содружество нескольких режиссеров, например Любомир Билык (главный режиссер спектакля «AMORI»), Александр Астров (главный режиссер спектакля «Мир*»), Елизавета Грехова ("День рождение Рима" и Олимпиада). Фото, видео, костюмы, декорации, реквизит, сценарии, музыка — все это студенты делали сами.

Л. О.23 мая были созданы титры в форме приказов-благодарностей студентам первого курса 2017 — 2018 за участие в спектаклях и музыкально театрализованном представлении «День рождение Рима».

Инна Гвоздева. Впервые в этом году были проведены два мероприятия: 21 апреля «День Рождений Рима» — идеальный вариант капустника. Идея такого дня воплотилась в кроткую оригинальную композицию, рассказывающую об основании Рима в шутливой форме. И мы подготовили и провели олимпиаду:

"Греческая доблесть в великих битвах Эллады". Хотелось, не только подключить к курсу античной истории театральное действо, но и ввести больше духа соревнования. В итоге курс поделился на три группы, каждая из которых получила задание подготовить историю о крупных античных битвах: «Саламинская битва — первая великая победа эллинов на море», «Тактика и стратегия Александра Македонского при Гавгамелах», «Фивы против спартанской гегемонии в Элладе». И если про Македонского более или менее всем было известно, то имя Эпаминонда — настоящего героя, фиванского полководца, было восстановлено в живой истории для бывших школьников впервые. Фото: Софья Шувалова

Сценарий для олимпиады — это очень трудное задание, им нужно было прочитать несколько источников, вытащить образы и посадить их в материал. Мы, конечно, проверяли сценарий, чтобы не было ошибок, в том числе и в образах. Наши студенты проявили не просто находчивость, а показали себя как настоящие творческие личности. Как, например, в условиях далеких от современного театрального зала оригинально изобразить море? Они принесли много пластиковых бутылок с водой, используя их как музыкальный инструмент и — метафора моря была гениально сделана. Другая битва была показана как театр теней. А новую тактику Эпаминонда, который придумал косой клин, они показали как марширующий строй спартанцев и фиванцев, заполнив институтский зал. Ни один студент не ушел в сторону — все участвовали, и в этом серьезном соревновании был и юмор, и талант, и командное кредо. Благодаря подобному отклику курс истории теперь имеет театрализованную часть. Есть задумка и по Древнему Востоку, посмотрим, что получится дальше. Фото: Александра Секретарева

Л. О. Ромул и Рем — братья, выросшие на экопитании и, тем не менее, неподелившие власть, по легенде стали основателями города, в котором сегодня много туристов, мороженого, кофе, сыра и синего неба, которое, как и тогда рассматривает, что интересного происходит между нами.

Татьяна Гвоздева: Такой отдачи как в этом году я не встречала никогда, но на уровне учебы это никак не сказалось. Большая часть, занимавшаяся постановками были и лучшими студентами, хотя это не всегда совпадает. В первом семестре, когда изучается греческая трагедия, я делаю коллоквиум: Софокл, Еврипид, Эсхил — в этом году он прошел в театрализованном виде. Студенты двух групп устроили два суда — одни судили Электру, другой Клитемнестру. И в этих рамках уже было видно потенциал курса, поэтому потом так пошли все остальные мероприятия и был целый театральный сезон — поставлено два таких непохожих настоящих спектакля. Такого уровня профессионализма у нас не было никогда, несмотря на то, что интересные спектакли были и до этого.

И самое важное, что вселяет надежду — после сдачи экзамена прошли круглые столы и на дискуссионных площадках энтузиазма у студентов по развитию античного театра прибавилось. Они строят творческие планы, с расчетом на возвращение нашего актового зала (в этом году зал был закрыт на ремонт) для репетиций, так что надеемся, что с сентября второкурсники литинститута проведут кастинг для новеньких. Фото: Татьяна Гвоздева