Теодору Курентзису дадут звание почетного гражданина Прикамья

Звание почетного гражданина Пермского края присвоят художественному руководителю пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису

Такое решение приняли депутаты гордумы 28 августа. Ходатайство о присвоении звания маэстро поступило от трудового коллектива театра.

Курентзиса наградят за заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие музыкального искусства Пермского края.

Также депутаты пермской гордумы приняли решение присвоить аналогичные звания главному дирижёру губернского оркестра Евгению Тверетинову и ректору медакадемии Ирине Корюкиной.