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Теодору Курентзису дадут звание почетного гражданина Прикамья
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Теодору Курентзису дадут звание почетного гражданина Прикамья 

АиФ Пермь + ещё 2 28 августа 2018
Фото: АиФ Пермь
Звание почетного гражданина Пермского края присвоят художественному руководителю пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису.
Такое решение приняли депутаты гордумы 28 августа. Ходатайство о присвоении звания маэстро поступило от трудового коллектива театра.
Курентзиса наградят за заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие музыкального искусства Пермского края.
Также депутаты пермской гордумы приняли решение присвоить аналогичные звания главному дирижёру губернского оркестра Евгению Тверетинову и ректору медакадемии Ирине Корюкиной.
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