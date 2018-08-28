«Идиоты», «Кандид» и «Сережа». Премьеры нового театрального сезона

Ожидаемых премьер будет больше: пока театры один за другим проводят сборы труппы, где объявляют о своих планах. В «Практике», которая после кончины Дмитрия Брусникина осталась без художественного руководителя, ближайшая премьера — «Человек из Подольска. Сережа очень тупой»: по сути, иммерсивный спектакль, действие будет происходить в зале, фойе и даже во дворе.

Дмитрий Крымов режиссер «Мы с ним знакомы давно, в основном, по ГИТИСу. Он приходил, смотрел мои спектакли, а я его, мы взаимно уважали друг друга. Когда он пришел, работа шла уже на полном ходу, но он ее продолжил, так смущенно уговаривал меня не называть „Сережа“. Я говорю: „Почему?“, он ответил: „Ну, как-то неудобно. Я — Сережа“. Я же: „Не, это не про вас, это я про сына Анны Аркадьевной Карениной“. Он никак пока не вмешивался: работа еще не закончена, может, все еще впереди, но он, по-моему, не из тех, кто вмешивается».

В «Гоголь-центре» — новая редакция «Идиотов» Кирилла Серебренникова . Пять лет назад это был его первый спектакль, поставленный для этой сцены. На ней — стол судьи и обезьянник, теперь перемонтированные диалоги Ларса фон Триера будут смотреться совсем иначе. Играть будут уже на следующей неделе, даты самой ожидаемой премьеры — постановки по книге «Петровы в гриппе и вокруг него» пока нет.

В Московском музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко в год своего 100-летия возобновляют грандиозную оперу 2012 года «Война и мир», ей же открывают фестиваль Прокофьева. Большой театр должен представить «Кандида». Для музыкального критика « Московского комсомольца » Екатерины Кретовой именно он главная премьера начала осени:

Екатерина Кретова музыкальный критик газеты «Московский комсомолец» «Там есть и черты мюзикла, и в тоже время она написана как вполне традиционная академическая опера. Написана она великим композитором Леонардом Бернштайном, которому в этом году, буквально в августе месяце, исполняется 100 лет. Спектакль этот ставит молодой режиссер, который себя уже очень ярко показал в мюзиклах, человек, которому не понаслышке известны бродвейские стандарты, — Алексей Франдетти . Вот это для меня, наверное, самая ожидаемая премьера».