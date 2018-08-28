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Премьер-министр Италии планирует посетить Россию осенью
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Премьер-министр Италии планирует посетить Россию осенью 

Москва24 + ещё 8 28 августа 2018
Фото: Москва24
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует приехать в Россию 24 октября. В рамках визита он намерен обсудить на высшем уровне международную повестку дня. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.
"Премьер-министр посетит Россию с визитом 24 октября. Он намерен обсудить на высшем уровне международную повестку дня и двусторонние отношения, на все 360 градусов", — цитирует Терраччано РИА Новости.
Ранее Конте выступил против автоматического продления антироссийских санкций. Европейские санкции против России, по его словам, являются средством, а не целью. Итальянский премьер отметил, что будет и дальше поддерживать россиян и итальянцев, у которых есть бизнес в РФ.
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