Премьер-министр Италии планирует посетить Россию осенью

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует приехать в Россию 24 октября. В рамках визита он намерен обсудить на высшем уровне международную повестку дня. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Премьер-министр посетит Россию с визитом 24 октября. Он намерен обсудить на высшем уровне международную повестку дня и двусторонние отношения, на все 360 градусов", — цитирует Терраччано РИА Новости

Ранее Конте выступил против автоматического продления антироссийских санкций. Европейские санкции против России, по его словам, являются средством, а не целью. Итальянский премьер отметил, что будет и дальше поддерживать россиян и итальянцев, у которых есть бизнес в РФ.