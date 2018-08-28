Искусство удивлять и радовать

Прошлый сезон был для Маяковки знаковым: помимо двух юбилеев (95-летие самого театра и 100 лет со дня рождения Андрея Гончарова ) сезон был ознаменован появлением в Российском институте театрального искусства — ГИТИСе, на актерском факультете мастерской Миндаугаса Карбаускиса. Впервые после ухода легендарного Андрея Гончарова, много сил отдававшего преподаванию в этом институте, у Маяковки снова появился свой курс.

Именно работа студентов мастерской Карбаускиса откроет череду премьер нового, 96-го сезона Театра Маяковского.

«Москва. Дословно»

Художник Наташа Шендрик

Конец сентября 2018 года, 2-й репзал

Первой премьерой 96-го сезона станет спектакль студентов мастерской Миндаугаса Карбаускиса «Москва. Дословно», выросший из экзамена 1-го курса. В основе постановки вербатимы и наблюдения за современными москвичами. Режиссером спектакля является Никита Кобелев, активно работающий, в том числе и с документальным театром и современной драматургией. Премьера спектакля «Москва. Дословно» намечена на конец сентября и состоится во 2-м репзале Театра Маяковского, ставшем в стенах академического театра настоящей территорией студентов.

Именно здесь после пожара в ГИТИСе свой первый курс провели студенты мастерской Леонида Хейфеца , трое из которых теперь в труппе Маяковки. Именно здесь репетировали и затем играли спектакль Григория Добрыгина «Лакейская» выпускники мастерской Олега Кудряшова , трое из которых также теперь являются артистами театра. А теперь здесь можно будет следить за работами студентов мастерской Карбаускиса, которые в будущем, вполне возможно, вольются в труппу Театра Маяковского.

«Обломов»

Декабрь 2018 года, Основная сцена

Самой ожидаемой премьерой сезона, несомненно, является постановка художественного руководителя Маяковки Миндаугаса Карбаускиса. На конец декабря на Основной сцене запланирована премьера спектакля «Обломов» по одноименному роману Ивана Гончарова

Вот уже несколько веков идут споры относительно образа главного героя романа. Еще современная Гончарову критика сосредоточилась на антитезе «Обломов — Штольц» как главной символической оси романа. В спектакле Карбаускиса персонаж Штольца отсутствует: все о нем говорят, но в действительности он появится в доме Обломова лишь на секунду и то лишь для того, чтобы отдать друга в руки Ольги. В будущей постановке роль Штольца (предназначение) берет на себя Ольга — именно она пытается спасти Обломова, но нуждается ли он во спасении?

Инсценировку написал сам Карбаускис. Обломова сыграет Алексей Дякин, Захара — Анатолий Лобоцкий, а роль совсем юной и неопытной Ольги исполнит выпускница Московского театрального колледжа Олега Табакова , студентка Мастерской Карбаускиса Арина Жаркова.

Спектакль «Обломов» станет седьмой совместной работой Бархина и Карбаускиса в стенах Театра Маяковского.

«Снимается кино»

Февраль 2019 года, Сцена на Сретенке

Юрий Иоффе возвращает драматургию Эдварда Радзинского в репертуар Театра Маяковского. На этот раз в афише Маяковки появится одна из ранних пьес известного драматурга «Снимается кино» (1965).

Само название — это каламбур. Снимать кино — профессия режиссера. Но у этих слов есть и другое значение — запрещать, «снимать».

В центре внимания история молодого подающего надежды режиссера, который изначально пытается преодолеть творческий кризис и сделать стоящее кино. В процессе съемки он понимает, что его застиг кризис не только и не столько творческий, сколько жизненный, что кино нужно снимать совершенно про другое, что единственное, что имеет значение, — это любовь.

«Московский хор»

Апрель 2019 года, Основная сцена

В главной роли народная артистка России Евгения Симонова

«Московский хор» — одна из самых масштабных пьес Людмилы Петрушевской , повествует о временах хрущевской «оттепели», житейской неустроенности конца 50-х. В центре внимания жители большой коммунальной квартиры из далекого 1956 года.

Главную роль в спектакле, главу большой семьи сыграет народная артистка России Евгения Симонова.

Художником спектакля станет Моника Пормале, известная как художник большинства спектаклей Алвиса Херманиса («Рассказы Шукшина», «Долгая жизнь», «Дальше!», «Латвийские истории» (совместно с К. Юрьяне), «Латвийская любовь», «Лед», «Звук тишины», «Отцы», «Идиот», «Кельнские истории»). Помимо активной деятельности в качестве сценографа Моника Пормале занимается фотографией и инсталляциями. Автор и участница многих международных выставок и художественных проектов. Работает в кино и на телевидении. Дважды становилась лауреатом премии Латвийского союза художников за лучший арт-проект года (2000, 2002).

«Вишневый сад»

Лето/осень 2019 года, Основная сцена

Леонид Ефимович Хейфец приступает к репетициям спектакля «Вишневый сад» А. П. Чехова.

«Пьеса «Вишневый сад» — символ чего-то, что разгадывают уже целый век; в каждую эпоху (и даже у каждого) — своя разгадка. «Вишневый сад» двигался вместе с веком, менялся, мерцая, словно кристалл — или мы, сами меняясь, видели его всякий раз иным зрением. Открывалось что-то важное в нас, во времени, в пьесе; решался заново некий, предложенный Чеховым тест», — сказала о пьесе театральный критик Т. К. Шах-Азизова.

Леонид Хейфец обратится к этой пьесе уже в шестой раз. До этого режиссер ставил «Вишневый сад» пять раз в течение четверти века, в разных точках земли: в Москве, на телевидении; в Киргизии, Турции, Польше; снова в Москве. Поставив пьесу впервые в середине 70-х, он с тех пор не может расстаться с ней.

Премьера запланирована на 2019 год.

Возможно, к списку премьер добавится еще один спектакль режиссера Анатолия Шульева

О гастрольных планах

С самого начала сезона Театр Маяковского ждет активная гастрольная жизнь:

7-8 сентября «Отцы и сыновья» в рамках «Золотой Маски» едут на гастроли в Новокуйбышевск (Самарская область), в рамках 80-летия Мурманской области 14-15 сентября в Мурманске будет сыгран спектакль «Бешеные деньги», в октябре в рамках Международного фестиваля «У Золотых ворот» во Владимире будет показан спектакль «Русский роман». В рамках «Золотой Маски» в октябре спектакль «Человек, который принял жену за шляпу» отправится в Прибалтику (Нарва, Вильянди, Таллинн, Вентспилс, Лиепая). В Санкт-Петербург с гастролями в октябре поедут спектакли «Бешеные деньги» и «Пигмалион», также он будет показан в декабре в Сургуте в рамках «Золотой Маски».

О гастролях 2019 года будет сообщено отдельно.

Новые артисты

В этом сезоне в труппу Театра Маяковского принят один новый артист — Илья Евгеньевич Никулин.

О юбилярах

Юбилеи работы в Театре в 96-м сезоне отмечают:

Директор Музея Театра Маяковского Стариченко Нина Алексеевна — 45 лет, 16 февраля

28 августа исполнилось бы 70 лет великой актрисе, народной артистке РСФСР Наталье Георгиевне Гундаревой

Вячеславу Ковалеву, Полине Лазаревой, На сборе труппы многим маяковцам вручили почетные благодарности от руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского. Благодарности «За большой вклад в развитие культуры и искусства, плодотворную творческую деятельность» вручили артистам Наталье Палагушкиной Владимиру Гуськову , а также сотрудникам театра Наталье Плюсниной и Светлане Лебединской.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил нескольких маяковцев. Благодарности «За плодотворную работу в области культуры в городе Москве» удостоены Татьяна Потапова , Виталий Ленский, Людмила Матвеева и Ирина Тенорова.

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