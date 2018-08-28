Звезда «Папиных дочек» станет мамой во второй раз

И уже уходит в декретный отпуск.

В Сети практически месяц обсуждали слухи о второй беременности звезды сериала «Папины дочки», 26-летней Дарьи Мельниковой . Однако актриса никак на них не реагировала. И в этом нет ничего странного, поскольку они с 34-летним супругом актером Артуром Смольяниновым всегда отличались особой скрытностью. Однако в театре имени Ермоловой, где играет Дарья Мельникова, признались, что готовят для нее замену.

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh)

17 Июл 2018 в 12:07 PDT Ее роли в спектаклях «Утиная охота» и «Утюги» на время перейдут другой актрисе. Но как только Дарья после рождения ребенка будет готова, она сможет сразу вернуться на сцену,

Отметим, что слухи о беременности все-таки появились не просто так. Недавно актриса Кристина Асмус разместила в своем Instagram видео с мероприятия благотворительного медицинского частного учреждения «Детский хоспис», на котором присутствовала и ее подруга Дарья Мельникова.

На одном из кадров можно разглядеть сильно округлившийся живот звезды, который уже невозможно скрыть даже под просторным платьем.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

12 Авг 2018 в 5:49 PDT Напомним, Артур Смольянинов и Дарья Мельникова познакомились на съемках сериала «Гетеры майора Соколова». В 2013 году пара официально оформила отношения. В октябре 2015-го у супругов родился сын, мальчика назвали Артуром в честь звездного отца. Актриса очень бережет личную жизнь от глаз общественности. Она редко выходит с мужем в свет. Да и ребенка пара почти не показывает, а если и делает это, то позволяет увидеть лишь его спину.

@mishur0v из тех людей, которые воплощают то, что задумали во что бы то ни стало)! На пАру с @annaignatova)! Спасибо @hotelbaltschug за предоставленный номер для съёмки и шикарный завтрак 🥂🍳)! С наступающим ❤️))! @artur_smolyaninovofficial my King 🤴🏻!

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh)

11 Фев 2018 в 9:23 PST К слову, звезда «Папиных дочек» недавно рассказала, как актерская профессия помогла ей при воспитании сына. Дарья Мельникова призналась, что с рождением ребенка у нее появилось много новых задач.

Когда у меня появился ребенок, у меня появилось много новых задач. Придумать из ничего игру, стоя в двухчасовой пробке с ребёнком в машине. Спеть ему или с ним песенку. Весёлую, бодрую днем или колыбельную вечером. Придумывать каждый вечер новую сказку. Разыграть в лицах встречу машины и динозавра с диалогами и экшэном. Тут-то мне и пригодилось мое актерское образование😅,

— рассказала Дарья Мельникова.

А сын, кажется, с радостью воспринимает все эти эксперименты мамы, ведь она продолжает придумывать ради него множество интересных историй и игр. В комментариях к посту подписчики поделились, что и сами бы очень хотели обладать актерскими навыками, но освоить эту профессию удается не всем.

Фото: Instagram @melnikovadsh