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В театре на Соколе в новом сезоне представят несколько премьер
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В театре на Соколе в новом сезоне представят несколько премьер 

Управа района Сокол города Москвы 28 августа 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Новый театральный сезон в Центре драматургии и режиссуры на Соколе начнется в сентябре.
«Первой премьерой сезона станет спектакль Владимира Панкова по пьесе современного драматурга Аси Волошиной «Мама». Показ состоится 17 сентября. Андрей Эшпай для своей первой постановки в театре выбрал повесть Федора Достоевского «Двойник». Уже в ноябре участник режиссерской лаборатории прошлого года Дмитрий Акриш выпустит спектакль по роману Александра Солженицына «Раковый корпус», — говорится в сообщении пресс-службы ЦДР.
Кроме этого, 5 октября состоится премьера спектакля «Сказка о царе Салтане» в постановке хореографа Натальи Фиксель.
Адрес ЦДР на Соколе: Ленинградский проспект, 71г. (мю)
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