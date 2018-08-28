В театре на Соколе в новом сезоне представят несколько премьер 

Новый театральный сезон в Центре драматургии и режиссуры на Соколе начнется в сентябре.
«Первой премьерой сезона станет спектакль Владимира Панкова по пьесе современного драматурга Аси Волошиной «Мама». Показ состоится 17 сентября. Андрей Эшпай для своей первой постановки в театре выбрал повесть Федора Достоевского «Двойник». Уже в ноябре участник режиссерской лаборатории прошлого года Дмитрий Акриш выпустит спектакль по роману Александра Солженицына «Раковый корпус», — говорится в сообщении пресс-службы ЦДР.
Кроме этого, 5 октября состоится премьера спектакля «Сказка о царе Салтане» в постановке хореографа Натальи Фиксель.
Адрес ЦДР на Соколе: Ленинградский проспект, 71г. (мю)