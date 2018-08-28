Юные модельеры Московского Дворца пионеров стали лауреатами фестиваля лоскутного шитья «Душа России» 

Театр моды «Василиса» центра художественного образования образовательного комплекса «Воробьевы горы» за коллекция костюмов «Седьмое небо» награжден Дипломом первой степени и специальным призом спонсоров.
Фестиваль лоскутного шитья проходил в древнем Суздале с 9 по 16 августа, он собрал тысячи мастеров со всех уголков России и стран зарубежья. В конкурсе детских театров моды участвовали 34 коллекции, представленные коллективами из городов России и Белоруссии. Юные дизайнеры демонстрировали в интерьерах Суздальского Кремля умение не только шить костюмы, но и быть настоящими моделями на подиуме. Жюри высоко отметило работы воспитанниц театра моды «Василиса» за дизайнерское решение костюмов коллекции «Седьмое небо.
К победе учениц привели руководитель театра Наталья Васильевна Воропаева, хореограф Анастасия Александровна Анферова, педагоги Дарья Сергеевна Лобанева и Людмила Вячеславовна Анулова.
Об этом сообщается на сайте ГБПОУ „Воробьевы горы“.