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Юные модельеры Московского Дворца пионеров стали лауреатами фестиваля лоскутного шитья «Душа России»
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Юные модельеры Московского Дворца пионеров стали лауреатами фестиваля лоскутного шитья «Душа России» 

Наш Теплый стан + ещё 1 28 августа 2018
Фото: Наш Теплый стан
Театр моды «Василиса» центра художественного образования образовательного комплекса «Воробьевы горы» за коллекция костюмов «Седьмое небо» награжден Дипломом первой степени и специальным призом спонсоров.
Фестиваль лоскутного шитья проходил в древнем Суздале с 9 по 16 августа, он собрал тысячи мастеров со всех уголков России и стран зарубежья. В конкурсе детских театров моды участвовали 34 коллекции, представленные коллективами из городов России и Белоруссии. Юные дизайнеры демонстрировали в интерьерах Суздальского Кремля умение не только шить костюмы, но и быть настоящими моделями на подиуме. Жюри высоко отметило работы воспитанниц театра моды «Василиса» за дизайнерское решение костюмов коллекции «Седьмое небо.
К победе учениц привели руководитель театра Наталья Васильевна Воропаева, хореограф Анастасия Александровна Анферова, педагоги Дарья Сергеевна Лобанева и Людмила Вячеславовна Анулова.
Об этом сообщается на сайте ГБПОУ „Воробьевы горы“.
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