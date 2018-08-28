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РАМТ в новом сезоне представит премьеру пьесы Тома Стоппарда «Проблема»
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РАМТ в новом сезоне представит премьеру пьесы Тома Стоппарда «Проблема» 

РИА Новости + ещё 1 28 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский молодежный театр (РАМТ) в 98-ом сезоне представит новую пьесу известного английского драматурга Тома Стоппарда в постановке художественного руководителя театра народного артиста России Алексея Бородина. Театр откроет сезон 14 сентября, а во вторник состоялся сбор труппы, на котором худрук рассказал о предстоящих планах.
"Том Стоппард прислал мне новую пьесу " Проблема", и это будет третья постановка его произведений в нашем театре, — рассказал РИА Новости Бородин. — В отличие от первых двух эта пьеса более камерная, но в ней поднимаются, как всегда у этого автора, важные общечеловеческие проблемы. На этот раз главный вопрос, который поставил Стоппард в этой пьесе, — что впереди мозг или сознание? Премьеру мы представим в начале нового года".
По словам худрука, назначенный главным режиссером театра в прошлом сезоне Егор Перегудов будет ставить спектакль " Убить пересмешника" по произведению Харпера Ли. Сейчас он работает над сценарием, а во второй половине сезона приступит к репетициям.
Молодой режиссер Екатерина Половцева в соавторстве с художником Эмилем Капелюшем в рамках проекта «Большая сцена — детям» в октябре выпустит спектакль по знаменитой сказке Антона Погорельского «Черная курица».
Впервые в РАМТе будет работать французский актер и режиссер Алан Маратра, известный своими экспериментальными постановками. Он осуществит в РАМТе постановку пьесы Пьера де Мариво «Двойное непостоянство».
Есть договоренность с режиссером Владимиром Мирзоевым, который будет ставить спектакль по пьесе Михаила Угарова " Оборванец".
" Как всегда на разных сценах нашего театра представят свои сценические опусы молодые режиссеры. Я всегда проявляю большой интерес к творчеству молодых, поддерживаю их. Это очень важно, потому что надо думать о будущем театра, о том, что будет завтра", — отметил Бородин.
По словам худрука, в этом сезоне открывается новая площадка во дворе театра, где Олег Долин представит спектакль по сказке Карло Гоцци " Зобеида".
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