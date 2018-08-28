Малый театр в новом сезоне представит четыре премьеры

Четыре премьеры представит Малый театр в новом сезоне

Малый театр представит четыре премьерных спектакля в 263-м сезоне. Об этом на сборе труппы сообщил художественный руководитель театра Юрий Соломин

«Мы начинаем 263-й театральный сезон. Начинаются репетиции спектаклей «Перед заходом солнца» по Герхарту Гауптману, «Дальше — тишина» по пьесе Вины Дельмар, «Красавец мужчина» Александра Островского , «Царь. Государственный переворот» по драме Святослава Рыбаса », — сказал Ю. Соломин.

Также, по его словам, в планах театра вернуть на сцену спектакль для детей «Сказка о царе Салтане».

Гендиректор Малого театра Тамара Михайлова в свою очередь рассказала о предстоящем гастрольном графике.

«Гастроли на следующий год запланированы в Риге — в мае-июне. Помимо этого планируем поездку в Иваново и Кинешму — предполагается в апреле, Казань и Йошкар-Ола — в мае», — уточнила Т. Михайлова.