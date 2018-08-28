Ещё
Малый театр в новом сезоне представит четыре премьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Четыре премьеры представит Малый театр в новом сезоне 

Агентство «Москва» + ещё 6 28 августа 2018
Фото: depositphotos.com
Малый театр представит четыре премьерных спектакля в 263-м сезоне. Об этом на сборе труппы сообщил художественный руководитель театра Юрий Соломин.
«Мы начинаем 263-й театральный сезон. Начинаются репетиции спектаклей «Перед заходом солнца» по Герхарту Гауптману, «Дальше — тишина» по пьесе Вины Дельмар, «Красавец мужчина» Александра Островского, «Царь. Государственный переворот» по драме Святослава Рыбаса», — сказал Ю. Соломин.
Также, по его словам, в планах театра вернуть на сцену спектакль для детей «Сказка о царе Салтане».
Гендиректор Малого театра Тамара Михайлова в свою очередь рассказала о предстоящем гастрольном графике.
«Гастроли на следующий год запланированы в Риге — в мае-июне. Помимо этого планируем поездку в Иваново и Кинешму — предполагается в апреле, Казань и Йошкар-Ола — в мае», — уточнила Т. Михайлова.
Агентство «Москва»: последние новости
Артистка цыганского театра «Ромэн» попала в нейрохирургию из-за нападения ревновавшего коллеги «РЖД Тур» организовала поездки стоимостью от 500 тыс. руб. в Санкт-Петербург с посещением театра Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 27 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Олега Ефремова дважды похищали со съёмок
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение