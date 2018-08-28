Ещё
Посол Италии в Москве: образ России на Западе искажен и не соответствует истине
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Посол Италии в Москве: образ России на Западе искажен и не соответствует истине 

ТАСС + ещё 1 28 августа 2018
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия изображается на Западе в карикатурной манере, которая не соответствует истинному образу страны. Такое мнение выразил во вторник посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, выступая на пресс-конференции в ТАСС по случаю проведения в Италии осенней программы международного культурного проекта «Русские сезоны».
"Этот проект приобретает статус легендарного, поскольку чрезвычайно редко в культурной биографии Италии зрителям предлагалась столь богатая панорама страны. Спрос на российскую культуру в Италии огромен, этому интересу нет предела, — отметил дипломат. — Культурный интерес к России можно предлагать итальянскому зрителю бесконечно".
"Однако в связи со сложностями, которые существуют в современной мировой политике, Россия изображается в карикатурной манере с искажениями, которые не позволяют отдать должное подлинному положению вещей и подлинному образу страны", — сказал посол.
Как подчеркнул Терраччано, «богатство и успех подобных программ демонстрируют важность культурной дипломатии для поддержания последовательной и положительной динамики в отношениях между Россией и Италией». «Эти [культурные] отношения между нашими странами никогда не прерывались», — добавил он.
По его словам, «правильно делать ставку на культуру, чтобы показать истинное лицо России, причем не только такому дружественному народу, как итальянцы, но и международному сообществу». «Культура — это обмен с двусторонним движением», — заключил посол.
Фестиваль «Русские сезоны» проходит в Италии с начала года. Проект охватывает не менее 74 городов, запланировано проведение более 300 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 30 театральных постановок, 55 балетных спектаклей и обширная выставочная программа. Фестиваль уже посетили 3,5 млн зрителей.
ТАСС: последние новости
"Биеннале театрального искусства" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в начале сентября Открытие международного конкурса теноров "Хосе Каррерас Гран При" состоится 10 сентября Театр оперы и балета Коми отправится на гастроли по 40 городам Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Самые тошнотворные фильмы в истории кино3
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение