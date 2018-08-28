Посол Италии в Москве: образ России на Западе искажен и не соответствует истине

МОСКВА, 28 августа. / ТАСС /. Россия изображается на Западе в карикатурной манере, которая не соответствует истинному образу страны. Такое мнение выразил во вторник посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, выступая на пресс-конференции в ТАСС по случаю проведения в Италии осенней программы международного культурного проекта «Русские сезоны».

"Этот проект приобретает статус легендарного, поскольку чрезвычайно редко в культурной биографии Италии зрителям предлагалась столь богатая панорама страны. Спрос на российскую культуру в Италии огромен, этому интересу нет предела, — отметил дипломат. — Культурный интерес к России можно предлагать итальянскому зрителю бесконечно".

"Однако в связи со сложностями, которые существуют в современной мировой политике, Россия изображается в карикатурной манере с искажениями, которые не позволяют отдать должное подлинному положению вещей и подлинному образу страны", — сказал посол.

Как подчеркнул Терраччано, «богатство и успех подобных программ демонстрируют важность культурной дипломатии для поддержания последовательной и положительной динамики в отношениях между Россией и Италией». «Эти [культурные] отношения между нашими странами никогда не прерывались», — добавил он.

По его словам, «правильно делать ставку на культуру, чтобы показать истинное лицо России, причем не только такому дружественному народу, как итальянцы, но и международному сообществу». «Культура — это обмен с двусторонним движением», — заключил посол.

Фестиваль «Русские сезоны» проходит в Италии с начала года. Проект охватывает не менее 74 городов, запланировано проведение более 300 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 30 театральных постановок, 55 балетных спектаклей и обширная выставочная программа. Фестиваль уже посетили 3,5 млн зрителей.