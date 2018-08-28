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В суде экс-директор саратовского оперного театра рассказал о пропаже оборудования
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В суде экс-директор саратовского оперного театра рассказал о пропаже оборудования 

Свободные новости 28 августа 2018
Фото: Свободные новости
Сегодня, 28 августа, во Фрунзенском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение дела Рената Мухамедьярова, бывшего директора Саратовского академического театра оперы и балета, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Обвиняемый согласился перейти к даче показаний.
Экс-директор театра рассказал, что не признает себя виновным и далее в форме свободного рассказа изложил свой взгляд на ранее изложенные свидетелями обвинения обстоятельства. Он указал, что установка климатического оборудования, в неполной установке которого его обвиняют, вследствие чего госбюджет якобы понес более трех миллионов рублей ущерба, выполнялась за счет внебюджетных средств театра, по согласованию с министерством культуры. На конкурсе был выявлен подрядчик — «Стройкомплект-М». По совету замминистра культуры Владимира Баркетова Мухамедьяров обратился в театр драмы, где проводились похожие работы, и связался с представителем фирмы «Термолэнд» Шумилиным на предмет работ. Его организация не располагала лицензией для работы на памятниках архитектуры, и потому напрямую они не сотрудничали.
Обвиняемый рассказал, что главный инженер театра Андрей Ручкин получил поручение контролировать ход выполненных работ, а не наблюдал его по собственному желанию, как он сказал в суде.
Далее, по словам экс-директора, начались поставки и монтаж оборудования. Он сам обходил помещения, видел рабочих и комплектующие, наблюдал, что в подвале устанавливается оборудование, и не предполагал, что оно не будет установлено полностью. Главный инженер приносил накладные на установки.
«Доверяя своим починенным, я ставил печать на визу. А затем в суде выяснилось, что кладовщик отказывался принимать оборудование, а главный инженер работал по собственной инициативе! Я проверял наличие того или иного оборудования чисто визуально. Контроль также проводили сотрудники министерства культуры», — рассказал обвиняемый. При этом установку основной части оборудования — трубок и блоков — он сам «отчетливо видел».
Первые накладные, как заявил Мухамедьяров, он получил в конце октября 2016 года, поэтому оплата по ним прошла значительно позже.
«Наличие воздушных клапанов я не проверял, доверял своим сотрудникам, которые говорили, что все работы выполнены», — подчеркнул он.
Систему охлаждения решили провести весной, и директор «Стройкомплекта» пообещал закончить работы при наступлении благоприятных условий. В том, что все работает, директор убедился в ноябре, когда ему продемонстрировали, как оборудование работает на обогрев. Оставалось только добавить в систему фреон, чтобы она могла работать и на охлаждение.
Конфликт начался, когда, по словам Мухамедьярова, неизвестные лица и Шумилин вывезли компрессионный блок в неизвестном направлении. Он выяснил, что это сделал Шумилин, пригласил к себе в кабинет и потребовал, чтобы блок вернули в течение двух часов, иначе он обратится в правоохранительные органы. При этом Шумилин заявлял, что не получил деньги за оборудование, и потому увез его. В этот же день директор, по его словам, доложил в минкульт о случившемся. Позднее на следствии выяснилось, что кроме блока не хватает части комплектующих, например, воздушных клапанов. В мае от театра было составлено письмо с требованием допоставить оборудование. На этом директор завершил свой рассказ и ответил на уточняющие вопросы.
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