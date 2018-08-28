«Фокстрот 12 стульев»: в Орле объявлен кастинг

Театр «Свободное пространство» объявляет в Орле кастинг среди юношей и девушек для набора в балетную группу нового пластического спектакля «Фокстрот 12 стульев», сообщает пресс-слудба театра.

Режиссер спектакля — заслуженный артист Украины, балетмейстер, художественный руководитель Днепропетровского театра оперы и балета Олег Николаев.

— Если вы обладаете безупречным чувством ритма, невероятной пластикой и танцевальной подготовкой, вам от 18 до 35 лет, не упустите возможность принять участие в спектакле, который ставит один из известнейших режиссеров современности, — сообщили организатора кастинга.

Кастинг состоится 10 сентября в 17.00 в театре «Свободное пространство. Сбор участников в 16.15 на служебном входе театра.

С собой иметь:

— сменную обувь (для танцев);

— свободную (спортивную) одежду;

— флэшку с записью музыки.

Адрес: г. Орел, площадь Карла Маркса, 2.

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