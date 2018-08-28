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«Фокстрот 12 стульев»: в Орле объявлен кастинг
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«Фокстрот 12 стульев»: в Орле объявлен кастинг 

РИА 57 28 августа 2018
Фото: РИА 57
Театр «Свободное пространство» объявляет в Орле кастинг среди юношей и девушек для набора в балетную группу нового пластического спектакля «Фокстрот 12 стульев», сообщает пресс-слудба театра.
Режиссер спектакля — заслуженный артист Украины, балетмейстер, художественный руководитель Днепропетровского театра оперы и балета Олег Николаев.
— Если вы обладаете безупречным чувством ритма, невероятной пластикой и танцевальной подготовкой, вам от 18 до 35 лет, не упустите возможность принять участие в спектакле, который ставит один из известнейших режиссеров современности, — сообщили организатора кастинга.
Кастинг состоится 10 сентября в 17.00 в театре «Свободное пространство. Сбор участников в 16.15 на служебном входе театра.
С собой иметь:
— сменную обувь (для танцев);
— свободную (спортивную) одежду;
— флэшку с записью музыки.
Адрес: г. Орел, площадь Карла Маркса, 2.
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