Более 50 красочных спектаклей и шоу преобразят улицы столицы ко Дню города

Красочные представления покажут артисты из зарубежных театров.

Для горожан и гостей столицы 8 и 9 сентября пройдут яркие шоу и представления сразу на нескольких площадках столицы. Так, Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова представит 54 уличных спектакля и шоу. Необычные постановки привезли в Москву иностранные театры из семи стран — Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня. В спектаклях задействованы свыше 20 артистов.

Дополним, что безопасность в День города будут обеспечивать 20 тысяч стражей правопорядка, около 10 тысяч военнослужащих Росгвардии.

Дополним, что до начала праздничных гуляний кинологи со служебными собаками проведут обследование мест проведения торжества и прилегающих к ним территорий.