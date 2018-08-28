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Более 50 красочных спектаклей и шоу преобразят улицы столицы ко Дню города
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Более 50 красочных спектаклей и шоу преобразят улицы столицы ко Дню города 

Вечерняя Москва 28 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
Красочные представления покажут артисты из зарубежных театров.
Для горожан и гостей столицы 8 и 9 сентября пройдут яркие шоу и представления сразу на нескольких площадках столицы. Так, Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова представит 54 уличных спектакля и шоу. Необычные постановки привезли в Москву иностранные театры из семи стран — Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня. В спектаклях задействованы свыше 20 артистов.
Дополним, что безопасность в День города будут обеспечивать 20 тысяч стражей правопорядка, около 10 тысяч военнослужащих Росгвардии.
Дополним, что до начала праздничных гуляний кинологи со служебными собаками проведут обследование мест проведения торжества и прилегающих к ним территорий.
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