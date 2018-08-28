«Я уже ничего не жду»: как живет 69-летняя Ирина Муравьева

Сбором труппы в лучших классических традициях — с президиумом на сцене и графином на столе — Малый театр открыл 263-й сезон. Подведение итогов, награждение орденами, отчет финансово-хозяйственной части (сколько из 400 бюджетных миллионов ушло на зарплаты, постановки и приобретение офисного оборудования) — это, конечно, интересно. Но внимание корреспондента Dni.Ru было приковано к Ирине Муравьевой , которая в Малом служит с 1993 года.

В феврале 2019-го актриса отметит 70-летие. Поэтому было интересно, как чувствует она себя в преддверии юбилея, с каким настроение шла сегодня в театре после летнего перерыва. «Для меня сбор труппы — это праздник, которого я всегда жду с особенным настроением, — призналась Ирина Вадимовна. — Теперь надо закатать рукава и трудиться».

Сегодня в афише Малого театра значатся только два спектакля с участием Муравьевой — свежая «Женитьба» по Гоголю, где актриса играет ушлую, не лезущую за словом в карман сваху Феклу Ивановну, и «Восемь любящих женщин», где ей досталась роль Бабушки. А вот в премьерах сезона нового Ирину Вадимовну любящие зрители, скорее всего, не увидят — в готовящихся к постановке «Дальше — тишина», «Красавец мужчина» и «Сказка о царе Салтане» ее имя не фигурирует.

"Я ничего особого не жду, потому что все давно знаю", — вздохнула работающая на сцене с 1970 года актриса. Она начинала в Центральном детском театре, потом работала в театре имени Моссковета, но Малому театру отдала больше всего лет.

"Ирина Вадимовна, ну а лето как провели? Где были? Как отдыхали?" — поинтересовался корреспондент Dni.Ru у примадонны Малого театра. Она вдруг изменилась в лице и стала серьезной: «А вам это зачем? Ничего я про это рассказывать не буду. Мы сегодня по другому поводу собрались!»