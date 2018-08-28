Судья по делу Мухамедьярова: Театр — не однокомнатная квартира

Сегодня, 28 августа, во Фрунзенском районном суде Саратова экс-директор Саратовского академического театра оперы и балета Ренат Мухамедьяров рассказал о своей технической неосведомленности, помешавшей ему распознать обман подчиненных, в результате чего, по его мнению, он и оказался на скамье подсудимых.

Давая объяснения суду, бывший руководитель рассказал, что не знал о неполной установке климатического оборудования — например, о том, что в системе не хватает воздушных клапанов. Документы на оборудование поставщики, по его словам, не предоставляли из-за того, что не получили оплату.

«Вы понятие имеете, как выглядит воздушный клапан?» — уточнил у подсудимого его адвокат Алексей Бровкин.

«К сожалению, нет», — отозвался Мухамедьяров и прибавил, что, в соответствии с уставом, на него возложено только общее руководство, и, хотя он вникал во все процессы, связанные с работой театра, в технических вопросах полагался на инженера.

Судья Ольга Боброва обратила внимание на признаки, которые должны были насторожить директора в работе с подрядчиком. Например, тот факт, что подрядчик обещал поставить оборудование всего за семь дней и за такой же срок смонтировать.

«Театр — не однокомнатная квартира. Не маловат срок для исполнения работ?» — спросила она.

«Когда мы начали работать с Шумилиным (представитель фирмы «Термолэнд», привлеченной в качестве консультанта для составления технического задания и в качестве субподрядчика главным подрядчиком — фирмой «Стройкомплект-М» — прим. ред.) на предмет составления технического задания, у меня уже было представление, что мы не затрагиваем несущие конструкции. Не будет бурения, поэтому меня не удивило, что это можно сделать в короткие сроки. У меня было только удовлетворение, что в сроки, поставленные министерством культуры, я укладываюсь», — объяснил подсудимый.

«Шумилин вам не говорил, что компрессорный блок только изготавливают на заводе месяц?» — удивилась судья.

«Со слов Шумилина я понял, что этот блок у него уже стоит, и его не потребуется заказывать и ждать», — ответил Мухамедьяров.

На вопрос судьи, почему он без полного перечня документов на оборудование подписал акт выполненных работ, Мухамедьяров ответил, что доверял поставщикам и их словам о том, что документы появятся, как только контрагент увидит оплату.