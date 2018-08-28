Театр Кабуки приедет на гастроли в Москву и Петербург

9 — 15 сентября в Москве на сцене Театра им. Моссовета и 19 — 22 сентября в Санкт-Петербурге на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова в рамках программы Года Японии в России 2018 состоятся показы спектаклей театра «Сётику Гранд Кабуки — Тикамацу-дза» (Япония), организованные Международным театральным фестивалем им. А. П. Чехова.

Сётику Гранд Кабуки — Тикамацу-дза из Токио, одна из самых известных трупп кабуки, покажет две пьесы, представляющие традиционные для кабуки жанры севамоно (бытовая драма) и митиюки (танцевальная интерлюдия).

Японский театр кабуки возник в 17 веке и бережно хранит древние традиции. Современный городской зритель не ищет в спектаклях кабуки «созвучия современности», он наслаждается театральным искусством как таковым, любуется мастерством актера, доведенным в театре кабуки до высших пределов совершенства. В подготовку актера кабуки (ее начинают с раннего детства, как правило, в самом театре у одного из мастеров) входит не только освоение сценического движения и сценической речи. Он также должен уметь танцевать, фехтовать мечом и копьем, применять элементы акробатики, владеть особыми способами подачи голоса. Немаловажное значение имеет и манера носить костюм, умение правильно выбрать его цвет, а кроме того — искусство грима.

Труппы кабуки крайне редко выезжают за пределы своей страны. Первые в истории театра кабуки зарубежные гастроли состоялись в Москве и Ленинграде в 1928 году. Нынешние гастроли ознаменуют 90-летие этого памятного события.

Организатор проекта в России — Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова. При поддержке Департамента культуры города Москвы.

Гастроли в Санкт-Петербурге будут организованы совместно с Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова.

Партнером спектаклей театра «Сётику Гранд Кабуки — Тикамацу-дза» выступает ювелирный бренд Mikimoto, производитель культивированного жемчуга высочайшего качества и мировой лидер в дизайне великолепных украшений. В 1893 году основателю компании Кокичи Микимото удалось создать первую в мире культивированную жемчужину. В 2018 компания отмечает 125-летний юбилей. На протяжении долгих лет высочайшее качество, неповторимый оригинальный стиль, непревзойденный уровень мастерства и подчеркнутая элегантность делают Mikimoto одной из известнейших ювелирных компаний мира.