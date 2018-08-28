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Звезды «Папиных дочек» уходит в декретный отпуск
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Звезды «Папиных дочек» уходит в декретный отпуск 

WomanHit.ru 28 августа 2018
Фото: WomanHit.ru
Актриса готовится стать мамой во второй раз  Слухи о том, что 26-летняя уроженка Омска Дарья Мельникова, известная российскому зрителю по телесериалу «Папины дочки», снова ждет ребенка, появились в Сети около месяца назад. В комментариях под фото артистки все чаще стали появляться комментарии с домыслами на эту тему.
На днях появилось долгожданное подтверждение ее беременности — в Театре имени Ермоловой актрисе готовят замену, сообщает 7days.ru. Вероятнее всего, это решение связано с тем, что Мельникова взяла декретный отпуск. Напомним, что у Дарьи и ее супруга, актера Артура Смольянинова, уже есть двухлетний сын, которого пара предпочитает прятать от камер и беречь от постороннего внимания.
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