Оперные звезды Герзмава и Ганбаатар выступят на фестивале «Спасская башня»

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит в Москве с 24 августа по 2 сентября.

"Завтра, 30 августа, в главном представлении XI Международного военно-музыкального международного фестиваля «Спасская башня» выступят мировая оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава и монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар", — говорится в сообщении.

Мировую известность Герзмаве принесли выступления в Мариинском театре, Лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, Метрополитен-опере, Венской государственной опере, Римской опере, парижской Гранд Опера и на других крупнейших сценических площадках мира.

Ариунбаатар Ганбаатар — солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета. В 2015 году он завоевал І премию и Гран-при XV Международного конкурса имени Чайковского. За эту победу певцу присвоили почётное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия».