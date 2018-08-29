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Оперные звезды Герзмава и Ганбаатар выступят на фестивале «Спасская башня»
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Оперные звезды Герзмава и Ганбаатар выступят на фестивале «Спасская башня» 

РИА Новости + ещё 1 29 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мировая оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава и монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар выступят в главном представлении XI Международного военно-музыкального международного фестиваля «Спасская башня» в четверг, сообщили в среду в пресс-службе фестиваля.
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит в Москве с 24 августа по 2 сентября.
"Завтра, 30 августа, в главном представлении XI Международного военно-музыкального международного фестиваля «Спасская башня» выступят мировая оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава и монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар", — говорится в сообщении.
Мировую известность Герзмаве принесли выступления в Мариинском театре, Лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, Метрополитен-опере, Венской государственной опере, Римской опере, парижской Гранд Опера и на других крупнейших сценических площадках мира.
Ариунбаатар Ганбаатар — солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета. В 2015 году он завоевал І премию и Гран-при XV Международного конкурса имени Чайковского. За эту победу певцу присвоили почётное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия».
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