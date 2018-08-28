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Жене Смольянинова нашли замену
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Жене Смольянинова нашли замену 

News.ru 28 августа 2018
26-летняя Дарья Мельникова в скором времени вновь станет мамой.
Актриса, супруга Арутра Смольнинова, официально ушла в декрет. Традиционно супруги не афишируют грядущее пополнение, но за них всё рассказали коллеги актрисы театра Ермоловой. Мельникова занята в двух спектаклях — «Утиная охота» и «Утюги». На время декрета её роли будет играть другая артистка. В театре уверены, что Дарья не будет засиживаться в декрете и вскоре после рождения малыша вернётся на сцену. Неизвестно, кто именно заменит Мельникову в декрете, но не исключено, что это речь идет о лучшей подруге актрисы Кристине Асмус. Супруга Гарика Харламова также служит в театре Ермоловой и подруги-актрисы имеют схожий типаж.
Напомним, пара воспитывает двухлетнего сына Артура, названного в честь папы. Молодые родители не афишировали рождение у них первенца. В интервью они также никогда не говорят о личной жизни. В Сети нет ни одной свадебной фотографии молодой актёрской пары. Говорят, на подобной закрытости настаивает Артур Смольнинов, никогда не скрывавший нелюбви к журналистам. Актриса сериала «Папины дочки» лишь однажды обмолвилась, что они с Артуром расписались без лишней помпы и не посчитали нужным известить об этом весь мир.
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