Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 августа

9:00 — Экспозиция Горьковского автозавода на Московском международном автосалоне-2018.

10:00 — Конференция «Новый этап развития антимонопольного комплаенса в России».

11:00 — Открытие второй в Москве «Клиники памяти».

11:00 — Заседание совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций, подведомственных департаменту культуры Москвы.

11:00 — Заседание ЦИК РФ.

12:00 — Пресс-конференция, посвященная презентации нового проекта Российского института театрального искусства (ГИТИС) «Лаборатория будущего театра».

15:00 — Пресс-конференция, посвященная результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по качеству школьного образования.

17:00 — Открытое совещание с главными внештатными специалистами Минздрава России.

Фотоматериалы:

9:30 — Открытие транспортного фестиваля «Мобилистика» с участием Стивена Сигала.

10:00 — Московский международный автомобильный салон.

12:00 — Предпоказ выставки-инсталляции «Анатомия кубизма» в ГМИИ им. А. Пушкина.

12:30 — Генеральная репетиция торжественного открытия концертного зала «Зарядье».

14:30 — Репетиция участников военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» с французской певицей М. Матье.

18:00 — Встреча кандидата в мэры Москвы М. Балакина с избирателями в Ясенево.