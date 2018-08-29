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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 августа
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 августа 

Агентство «Москва» 29 августа 2018
9:00 — Экспозиция Горьковского автозавода на Московском международном автосалоне-2018.
10:00 — Конференция «Новый этап развития антимонопольного комплаенса в России».
11:00 — Открытие второй в Москве «Клиники памяти».
11:00 — Заседание совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций, подведомственных департаменту культуры Москвы.
11:00 — Заседание ЦИК РФ.
12:00 — Пресс-конференция, посвященная презентации нового проекта Российского института театрального искусства (ГИТИС) «Лаборатория будущего театра».
15:00 — Пресс-конференция, посвященная результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по качеству школьного образования.
17:00 — Открытое совещание с главными внештатными специалистами Минздрава России.
Фотоматериалы:
9:30 — Открытие транспортного фестиваля «Мобилистика» с участием Стивена Сигала.
10:00 — Московский международный автомобильный салон.
12:00 — Предпоказ выставки-инсталляции «Анатомия кубизма» в ГМИИ им. А. Пушкина.
12:30 — Генеральная репетиция торжественного открытия концертного зала «Зарядье».
14:30 — Репетиция участников военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» с французской певицей М. Матье.
18:00 — Встреча кандидата в мэры Москвы М. Балакина с избирателями в Ясенево.
Агентство «Москва»: последние новости
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