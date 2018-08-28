Фестиваль «Секреты мастеров» на Нижне-Волжской набережной начнется с грандиозного шествия

Большое карнавальное шествие «Река Нижнего» пройдет по Нижне-Волжской набережной в рамках фестиваля «Секреты мастеров». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

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Участниками шествия станут 140 представителей народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства не только из ряда регионов России, но и еще из девяти стран. Начнется мероприятие в 1 сентября в 15:00. Во главе колонны встанут нижегородские танцоры, мимы, жонглеры, ходулисты, а также труппа питерского уличного театра «Небесная карусель».

В основе концепции шествия — сама местность, на которой оно пройдет. Река считается символом движения, плодородия и жизни. Помимо творческих деятелей участие смогут принять все желающие. Единственное условие — соблюдение дресс-кода: участники должны иметь на себе одежду белого цвета.

Напомним, депкульт выпустил путеводитель по Большой Покровской с акварельными иллюстрациями.