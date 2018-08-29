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Выступление коллектива Кремлёвской школы верховой езды в рамках фестиваля «Спасская башня»
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Выступление коллектива Кремлёвской школы верховой езды в рамках фестиваля «Спасская башня» 

RT на русском + ещё 1 29 августа 2018
В конном манеже на Красной площади выступает коллектив Кремлёвской школы верховой езды. Представление проходит в рамках XI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». RT ведёт прямую трансляцию.
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