Выступление коллектива Кремлёвской школы верховой езды в рамках фестиваля «Спасская башня»

В конном манеже на Красной площади выступает коллектив Кремлёвской школы верховой езды. Представление проходит в рамках XI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». RT ведёт прямую трансляцию.