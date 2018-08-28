Премия «Бенуа де ла Данс-Позитано» присуждена Владиславу Лантратову из Большого театра

ТАСС , 28 августа. Российско-итальянская балетная премия «Бенуа де ла Данс-Позитано» присуждена Владиславу Лантратову из Большого театра. Об этом, как передает портал Teatrionline, объявили во вторник организаторы премии «Позитано» имени Леонида Мясина (1896-1979), самой старой в мире награды в области танцевального искусства.

Премии «Позитано» и специальный приз «Позитано-Бенуа» будут вручены 1 сентября в одноименном городе на Амальфитанском побережье в южной итальянской области Кампания близ Неаполя. Совместный российско-итальянский приз вручается с 2015 года оргкомитетами премии «Позитано» и российской балетной премии «Бенуа де ла Данс».

Премия «Позитано» имени Леонида Мясина за жизнь в искусстве будет вручена в этом году французской балерине и хореографу Брижит Лефевр , которая в 1995-2014 годы была художественным руководителем балетной труппы Парижской национальной оперы. Та же награда за преподавание танца присуждена российско-швейцарскому балетному педагогу Азарию Плисецкому , брату прославленной примы Большого театра Майи Плисецкой (1925-2015).

Балериной года оргкомитет премии «Позитано» признал приму Большого театра Марию Александрову . Награду в категории «танцовщик года» получат два артиста — итальянец Федерико Бонелли , премьер балетной труппы лондонского Королевского театра Covent Garden, и аргентинец Эрман Корнехо из нью-йоркского Американского балетного театра.

Позитано — курортный город на побережье Тирренского моря, имеет тесную связь с русским балетом. Леонид Мясин, русский танцовщик и хореограф, прославившийся в «Русских сезонах» Сергея Дягилева (1872-1929), открыл в Позитано балетную студию. В этом городе бывали многие знаменитости из балетного сообщества, в числе которых Рудольф Нуреев (1938-1993) и Вацлав Нижинский (1889-1950).

Балетный приз «Позитано» имеет самую долгую историю среди существующих международных балетных наград — он был учрежден 2 августа 1969 года арт-критиком Альберто Теста (1927-2009), а в 1979 году после смерти Леонида Мясина приз стал носить его имя. Премия, присуждаемая за заслуги перед искусством, является одной из самых престижных наград в танцевальном мире.