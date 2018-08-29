Театральную площадь начали готовить к фестивалю «Поехали»

Вячеслава Володина. На Театральной площади уже начали устанавливать сцену и оборудование для празднования фестиваля первокурсников «Поехали!». Он пройдет 1 сентября. Напомним, фестиваль проходит в Саратове с 2016 года по инициативе председателя Государственной Думы Российской Федерации

По словам организаторов, все работы будут завершены к 30 августа, после чего специалисты будут отлаживать звуковое и световое оборудование. Как отметил технических директор мероприятия, Кирилл Карьянов, на Театральной площади установят пятнадцатиметровый подиум шириной в шесть метров. На нем и выступят артисты и почетные гости. Из «несделанного» остались светодиодные экраны. Их прикрепят к силовой стенке за сценой. Также необходимо закрепить баннеры и декорации, а на первых репетициях художник пропишет «световую партитуру», после чего монтаж завершится.

Отметим, что в этом году на проведение фестиваля первокурсников выделили 12 миллионов рублей. Перед собравшимися выступят известные артисты, в качестве хэдлайнера вечера выступит группа «Градусы». В этот же день лучше педагоги получат премию «Высота». После официальной части первокурсники пройдут по улицам города одной колонной. Ожидается, что фестиваль посетит до 10 тысяч человек.