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Театральную площадь начали готовить к фестивалю «Поехали»
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Театральную площадь начали готовить к фестивалю «Поехали» 

САРАТОВ24 + ещё 1 29 августа 2018
Фото: САРАТОВ24
На Театральной площади уже начали устанавливать сцену и оборудование для празднования фестиваля первокурсников «Поехали!». Он пройдет 1 сентября. Напомним, фестиваль проходит в Саратове с 2016 года по инициативе председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина.
По словам организаторов, все работы будут завершены к 30 августа, после чего специалисты будут отлаживать звуковое и световое оборудование. Как отметил технических директор мероприятия, Кирилл Карьянов, на Театральной площади установят пятнадцатиметровый подиум шириной в шесть метров. На нем и выступят артисты и почетные гости. Из «несделанного» остались светодиодные экраны. Их прикрепят к силовой стенке за сценой. Также необходимо закрепить баннеры и декорации, а на первых репетициях художник пропишет «световую партитуру», после чего монтаж завершится.
Отметим, что в этом году на проведение фестиваля первокурсников выделили 12 миллионов рублей. Перед собравшимися выступят известные артисты, в качестве хэдлайнера вечера выступит группа «Градусы». В этот же день лучше педагоги получат премию «Высота». После официальной части первокурсники пройдут по улицам города одной колонной. Ожидается, что фестиваль посетит до 10 тысяч человек.
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