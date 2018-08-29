Что смотреть на фестивале «Золотая репка» в «СамАрте»

Лаборатория

1 сентября начнет работу лаборатория молодой режиссуры — часть программы «Репки». Четыре режиссера за четыре дня должны создать экспресс-спектакли по современным пьесам. Участники лаборатории этого года — выпускники московского РИТИ (ГИТИС) и петербургского РГИСИ (СПбГАТИ). Ученицы Сергея Женовача Надя Кубайлат и Яна Селезнева взяли пьесы «Четвертый богатырь» Родиона Белецкого (12+) и «Девятый выпуск» Елены Исаевой (12+). Выпускники мастерской Вениамина Фильшинского Ярослав Рахманин и Петр Чижов ставят пьесы «Про того, который ходил страху учиться» Михаила Бартенева (12+) и «Папа уходит. Мама врет. Бабушка умирает» Фабьен Ивер (16+).

Зрителям результаты лаборатории покажут 5 и 6 сентября в 12:00 и 14:00.

Спектакли

Участниками короткой фестивальной программы «Золотой репки» в этом году стали театры из Москвы и Тольятти.

"Сказки Пушкина" (6+), Самарский театр юного зрителя «СамАрт», 7 сентября, 11.00.

Спектакль Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова по «Сказке о Золотом петушке», «Сказке о царе Салтане» и «Сказке о рыбаке и рыбке».

"Чудо-радуга" (3+), Московский областной театр кукол, 8 сентября, 11.00 и 13.00.

Московский областной государственный театр кукол представит спектакль для самых маленьких «Чудо-радуга». «Это постановка для самых чистых и открытых к восприятию чудес зрителей, для тех, кто еще слышит шепот ветра, понимает язык птиц и видит солнечные лучи», — обещает анонс. Режиссер спектакля — Олег Лабозин.

"Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим" (16+), Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой (г. Москва), 8 сентября, 16.00.

Постановка Татьяны Михайлюк по пьесе австрийского драматурга Хольгера Шобера (перевод Александра Филиппова-Чехова). Для немецкого подростка Томаса, отправившегося с классом на экскурсию в Освенцим, сухие цифры из учебника превращаются в реальные судьбы. Ужас деяний Третьего рейха подросток осознает сначала на месте трагедии, а позже — столкнувшись с польским полицейским Томашем: трагическая судьба его родных вписана в историю этого лагеря смерти.

"Как закалялась сталь" (16+), Тольяттинский драматический театр «Колесо» им. Дроздова, 9 сентября, 18.00.

Спектакль, поставленный Михаилом Чумаченко к 100-летию революции 1917 года. На пепелище прежнего мира появляется новая идеология. Одинокий бунтарь Павка Корчагин борется за идеалы революции, все мысли и поступки ведут его в «светлое будущее». Но будет ли оно таким светлым, как представлялось герою?

"Золотая репка" — не конкурсный фестиваль, но всю программу форума будет отсматривать и обсуждать группа экспертов, в которую войдут Михаил Бартенев (драматург, руководитель лаборатории молодой режиссуры, Москва), Олег Лоевский (руководитель лаборатории молодой режиссуры, директор фестиваля «Реальный театр», Екатеринбург), театральные критики Владимир Спешков, (Челябинск), Сергей Гогин (Ульяновск) и другие специалисты театра.