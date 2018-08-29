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Перед фестивалем «Поехали» проводят ночные совещания
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Перед фестивалем «Поехали» проводят ночные совещания 

Свободные новости 29 августа 2018
Фото: Свободные новости
Сегодня, 29 августа, на площадке правительства Саратовской области проходит пресс-конференция, посвященная предстоящему празднику студентов «Поехали!».
Министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов напомнил, что с 17.30 до 18.30 в театре юного зрителя пройдет вручение премии «Высота». Будут награждены 24 педагога из восьми районов области. Для них будет организован торжественный приём в фойе и концерт.
В 19.00 стартует шествие первокурсников от памятника Чернышевского, а с 20.00 до 23.00 пройдет праздник на Театральной площади, который завершится праздничным салютом.
«Первокурсники произнесут клятву на верность своему учебному заведению, верность своему городу», — сообщил Абросимов.
Главный режиссер праздника Галина Кузнецова в свою очередь поделилась, что все организаторы находятся в драйве, потому что «готовят нечто».
«Почувствуйте нас, услышьте нас, мы это делаем с ребятами для ребят, мы делаем это искренне и в удовольствие», — рассказала она.
Кузнецова рассказала, что в четыре утра организаторы встречаются на Театральной площади, и им кажется, что сейчас день, а не ночь.
«Мы в одной команде — все министерства. Если вы придете ночью на площадь, вы увидите наше совещание», — сообщила Кузнецова.
Отметим, что 1 сентября из-за проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта в центре города.
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