Перед фестивалем «Поехали» проводят ночные совещания

Сегодня, 29 августа, на площадке правительства Саратовской области проходит пресс-конференция, посвященная предстоящему празднику студентов «Поехали!».

Министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов напомнил, что с 17.30 до 18.30 в театре юного зрителя пройдет вручение премии «Высота». Будут награждены 24 педагога из восьми районов области. Для них будет организован торжественный приём в фойе и концерт.

В 19.00 стартует шествие первокурсников от памятника Чернышевского, а с 20.00 до 23.00 пройдет праздник на Театральной площади, который завершится праздничным салютом.

«Первокурсники произнесут клятву на верность своему учебному заведению, верность своему городу», — сообщил Абросимов.

Главный режиссер праздника Галина Кузнецова в свою очередь поделилась, что все организаторы находятся в драйве, потому что «готовят нечто».

«Почувствуйте нас, услышьте нас, мы это делаем с ребятами для ребят, мы делаем это искренне и в удовольствие», — рассказала она.

Кузнецова рассказала, что в четыре утра организаторы встречаются на Театральной площади, и им кажется, что сейчас день, а не ночь.

«Мы в одной команде — все министерства. Если вы придете ночью на площадь, вы увидите наше совещание», — сообщила Кузнецова.

Отметим, что 1 сентября из-за проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта в центре города.