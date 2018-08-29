На праздник «Поехали!» в Саратов приедут Эмма М и Роман Архипов

Главный режиссер праздника «Поехали!» Галина Кузнецова назвала имена приглашенных артистов. На вручении премии «Высота» в саратовском ТЮЗе выступит ансамбль «Вокалион».

«Он состоит из 9 человек. Им руководит саратовский выпускник Саратовской консерватории Евгений Спирин. Несмотря на то, что у них все расписано, Женя пошёл нам навстречу, перенёс гастроли», — сообщила Кузнецова.

Также приезжает Анжелика Агурбаш с балетом. По словам режиссера, она приезжает во второй раз, но с новой программой.

Для студентов на Театральной площади выступят Эмма М и Роман Архипов . Хедлайнером станет группа «Градусы». Кузнецова рассказала, что организаторы специально интересовались мнением первокурсниц.

«Девчонки-первокурсницы в большом количестве сказали, что хочется какого-нибудь красавчика поющего. Из «Фабрики» кого-нибудь. Соколовский всем нравится, Архипов нравится. Но Соколовский в бракоразводном процессе, мы ему и предлагать не можем. А Архипов согласился. Прилетит из Америки», — рассказала Кузнецова.