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На праздник «Поехали!» в Саратов приедут Эмма М и Роман Архипов
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На праздник «Поехали!» в Саратов приедут Эмма М и Роман Архипов 

Свободные новости 29 августа 2018
Фото: Свободные новости
Главный режиссер праздника «Поехали!» Галина Кузнецова назвала имена приглашенных артистов. На вручении премии «Высота» в саратовском ТЮЗе выступит ансамбль «Вокалион».
«Он состоит из 9 человек. Им руководит саратовский выпускник Саратовской консерватории Евгений Спирин. Несмотря на то, что у них все расписано, Женя пошёл нам навстречу, перенёс гастроли», — сообщила Кузнецова.
Также приезжает Анжелика Агурбаш с балетом. По словам режиссера, она приезжает во второй раз, но с новой программой.
Для студентов на Театральной площади выступят Эмма М и Роман Архипов. Хедлайнером станет группа «Градусы». Кузнецова рассказала, что организаторы специально интересовались мнением первокурсниц.
«Девчонки-первокурсницы в большом количестве сказали, что хочется какого-нибудь красавчика поющего. Из «Фабрики» кого-нибудь. Соколовский всем нравится, Архипов нравится. Но Соколовский в бракоразводном процессе, мы ему и предлагать не можем. А Архипов согласился. Прилетит из Америки», — рассказала Кузнецова.
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