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Фасады театров, галереи и филармонии отремонтируют к саммитам в Челябинске
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Фасады театров, галереи и филармонии отремонтируют к саммитам в Челябинске 

АиФ 29 августа 2018
Фото: АиФ
Фасады челябинских театров и других учреждений культуры в центре города отремонтируют к саммитам 2020 года, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Уточняется, что по программе «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015-2020 годы» из бюджетов разных уровней выделены 88 млн рублей, на эти средства подготовят проектно-сметную документацию и приведут в порядок фасады молодежного театра, театра оперы и балета, картинной галереи и филармонии.
Напомним, ранее губернатор Борис Дубровский поручил привлечь к подготовке челябинских саммитов ШОС и БРИКС 2020 года национально-культурные объединения региона. В частности, в областном центре планируют построить этнодеревню, которая познакомит гостей с достопримечательностями Южного Урала и культурой населяющих его народов.
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