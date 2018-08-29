Фасады театров, галереи и филармонии отремонтируют к саммитам в Челябинске

Фасады челябинских театров и других учреждений культуры в центре города отремонтируют к саммитам 2020 года, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Уточняется, что по программе «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015-2020 годы» из бюджетов разных уровней выделены 88 млн рублей, на эти средства подготовят проектно-сметную документацию и приведут в порядок фасады молодежного театра, театра оперы и балета, картинной галереи и филармонии.