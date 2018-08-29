А. Кибовский: Около 30 млрд руб. инвестировано в ремонт московских театров за пять лет

Около 30 млрд руб. инвестировано в ремонт и оборудование столичных театров за последние пять лет. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский во время заседания совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций в театре «Геликон-опера».

«Мы идем по программе реализации ремонтов и технических обновлений. Должен сказать, что цифры впечатляющие, и за последние пять лет городом инвестировано около 30 млрд руб. в различные театральные объекты, оборудование — это колоссальная цифра. В 2011 г. 80% театров нуждались в техническом ремонте. За это время у нас 75 помещений для 25 театров были отремонтированы, появились новые площадки», — сказал А. Кибовский.

Он уточнил, что в ведении департамента культуры Москвы находится 82 театра.