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А. Кибовский: Около 30 млрд руб. инвестировано в ремонт московских театров за пять лет
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А. Кибовский: Около 30 млрд руб. инвестировано в ремонт московских театров за пять лет 

Агентство «Москва» + ещё 6 29 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
Около 30 млрд руб. инвестировано в ремонт и оборудование столичных театров за последние пять лет. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский во время заседания совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций в театре «Геликон-опера».
«Мы идем по программе реализации ремонтов и технических обновлений. Должен сказать, что цифры впечатляющие, и за последние пять лет городом инвестировано около 30 млрд руб. в различные театральные объекты, оборудование — это колоссальная цифра. В 2011 г. 80% театров нуждались в техническом ремонте. За это время у нас 75 помещений для 25 театров были отремонтированы, появились новые площадки», — сказал А. Кибовский.
Он уточнил, что в ведении департамента культуры Москвы находится 82 театра.
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