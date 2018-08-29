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Зал «Зарядье» продал 101 тыс. билетов на первые мероприятия
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Зал «Зарядье» продал 101 тыс. билетов на первые мероприятия 

ТАСС + ещё 1 29 августа 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Концертный зал «Зарядье», который откроется в одноименном парке Москвы 8 сентября, продал 101 тыс. билетов на уже анонсированные концерты до конца года. Об этом сообщил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на заседании Совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций.
"Та программа, которую мы сверстали, она представлена на сайте «Зарядья», уже сейчас вызывает интерес. Уже продана 101 тыс. билетов на сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь", — сказал Кибовский.
Глава столичного департамента культуры отметил, что при этом новая площадка «не нарушила планы консерватории, филармонии и Дома музыки».
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