Зал «Зарядье» продал 101 тыс. билетов на первые мероприятия

МОСКВА, 29 августа. / ТАСС /. Концертный зал «Зарядье», который откроется в одноименном парке Москвы 8 сентября, продал 101 тыс. билетов на уже анонсированные концерты до конца года. Об этом сообщил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на заседании Совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций.

"Та программа, которую мы сверстали, она представлена на сайте «Зарядья», уже сейчас вызывает интерес. Уже продана 101 тыс. билетов на сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь", — сказал Кибовский.

Глава столичного департамента культуры отметил, что при этом новая площадка «не нарушила планы консерватории, филармонии и Дома музыки».