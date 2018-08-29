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«Ведогонь-театр» презентовал афишу на сентябрь
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«Ведогонь-театр» презентовал афишу на сентябрь 

Префектура Зеленоградского административного округа + ещё 1 29 августа 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
9 сентября в зеленоградском профессиональном «Ведогонь-театре» стартует новый 20-й театральный сезон. В этот день в 17.00 на основной сцене жители округа смогут увидеть документальный спектакль «Белки, сосны, микросхемы».
Также в сентябре зеленоградцы станут зрителями спектаклей, комедий и сцен «Женитьба Бальзаминова» (14 сентября), «Какой уж тут Миколка!..» (15 сентября), «Убийственный и неповторимый» (21 сентября), «Рождество в доме сеньора Купьелло» (22 сентября), «Аромат танго» (23 сентября), «Урод» (29 сентября), «Легкие люди» (30 сентября).
С детьми можно будет посетить сказки «Рикки — Тикки — Тави» (16 сентября), «Кота Мурлыки» (23 сентября), «Аленький цветочек» (30 сентября),
25, 26 и 27 сентября по театру Зеленограда пройдут экскурсии.
Заказ билетов по телефону 8 (499) 740-93-50 ежедневно с 11.00 до 20.00, перерыв с 14.30 до 15.00. В дни проведения утренних спектаклей касса работает с 10.00, в дни проведения вечерних спектаклей касса работает до 21.00. Онлайн-бронирование и продажа билетов на сайте театра. Подробности — в разделе «Афиша». Адрес: Зеленоград, улица Юности, д. 6.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
В клубах «Силуэт» и «Радуга» пройдут Дни открытых дверей В начале сентября в «Ведогонь-театре» стартует 20-й театральный сезон В День города на главной сцене пройдет большая концертная программа профессиональных артистов
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