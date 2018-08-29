Более 100 тыс. билетов продано на мероприятия в концертном зале «Зарядье» с 16 июля

Более 100 тыс. билетов продано на мероприятия в московском концертном зале «Зарядье» с момента старта продаж. Об этом сообщил в ходе заседания совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций в театре «Геликон-опера» руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Уже сто с лишним тысяч билетов продано на разные концертные мероприятия с момента старта продаж», — сказал А. Кибовский.

Продажи на концертные мероприятия в Большой зал «Зарядье» стартовали 16 июля 2018 г.