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Более 100 тыс. билетов продано на мероприятия в концертном зале «Зарядье» с 16 июля
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Более 100 тыс. билетов продано на мероприятия в концертном зале «Зарядье» с 16 июля 

Агентство «Москва» + ещё 2 29 августа 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Более 100 тыс. билетов продано на мероприятия в московском концертном зале «Зарядье» с момента старта продаж. Об этом сообщил в ходе заседания совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций в театре «Геликон-опера» руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
«Уже сто с лишним тысяч билетов продано на разные концертные мероприятия с момента старта продаж», — сказал А. Кибовский.
Продажи на концертные мероприятия в Большой зал «Зарядье» стартовали 16 июля 2018 г.
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