«НАШ» театр приглашает на спектакли в сентябре 

В ближайшее время на исторической сцене в Филипповском переулке пройдет ряд спектаклей «НАШего» театра.
Спектакли идут по пятницам. Начало в 19:30. 21 сентября — «Не все коту масленица» (А. Н. Островский, комедия для всей семьи, 10+) 28 сентября — «Маленький Принц» (А. де Сент-Экзюпери, философская мелодрама, 14+) 05 октября — «Не все коту масленица» (А. Н. Островский, комедия для всей семьи, 10+) 12 октября — «Маленький Принц» (А. де Сент-Экзюпери, философская мелодрама, 14+) 19 октября — «На дне. Картины» (М. Горький, супер-драма, 12+) 26 октября — «Булгаковская фантасмагория» (фантастическая комедия по произведениям и биографии М. Булгакова, 12+) Адрес театра: м. Арбатская, Филипповский пер., 11с2 (выход к кинотеатру «Художественный», из метро — по подземному переходу на сторону ресторана «Прага», далее — налево до светофора в сторону Гоголевского бульвара, на светофоре — направо в Малый Афанасьевский пер, затем — налево в Филипповский пер; желтый особняк — напротив красного храма; вход со двора).