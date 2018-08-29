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«НАШ» театр приглашает на спектакли в сентябре
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«НАШ» театр приглашает на спектакли в сентябре 

Каховка + ещё 1 29 августа 2018
Фото: Каховка
В ближайшее время на исторической сцене в Филипповском переулке пройдет ряд спектаклей «НАШего» театра.
Спектакли идут по пятницам. Начало в 19:30. 21 сентября — «Не все коту масленица» (А. Н. Островский, комедия для всей семьи, 10+) 28 сентября — «Маленький Принц» (А. де Сент-Экзюпери, философская мелодрама, 14+) 05 октября — «Не все коту масленица» (А. Н. Островский, комедия для всей семьи, 10+) 12 октября — «Маленький Принц» (А. де Сент-Экзюпери, философская мелодрама, 14+) 19 октября — «На дне. Картины» (М. Горький, супер-драма, 12+) 26 октября — «Булгаковская фантасмагория» (фантастическая комедия по произведениям и биографии М. Булгакова, 12+) Адрес театра: м. Арбатская, Филипповский пер., 11с2 (выход к кинотеатру «Художественный», из метро — по подземному переходу на сторону ресторана «Прага», далее — налево до светофора в сторону Гоголевского бульвара, на светофоре — направо в Малый Афанасьевский пер, затем — налево в Филипповский пер; желтый особняк — напротив красного храма; вход со двора).
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