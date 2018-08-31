Ещё
Оренбург украсили габионы и «оркестр» фонарей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Оренбург украсили габионы и «оркестр» фонарей 

АиФ-Оренбург + ещё 3 11 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге продолжается подготовка к празднованию Дня города.
30 апреля на аллее у памятного знака «Европа-Азия» были установлены 12 габионов и высажены 12 штук туи. Новый вид малой архитектурной формы (МАФ) появился и на пешеходном тротуаре по четной стороне ул. Советской на участке от ул. Фадеева до ул. Володарского, на придорожном газоне по ул. М. Жукова вдоль сквера им. Орджоникидзе. Металлические корзины с камнями украшают туи и барбарис.
На улице Советской около драмтеатра в пятницу установили четыре фонаря-музыканта: контрабасиста, саксофониста, трубача и арфистку.
«С каждым днем округ становится все красивее. Сегодня на ул. Советской у здания драматического театра смонтировали «оркестр» фонарей, и оренбургский «Арбат» заиграл новыми красками. После проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, фонари подключат к электрической сети», — рассказал глава Южного округа Артем Гузаревич.
АиФ-Оренбург: последние новости
Расписание мероприятий кинофестиваля «Восток&Запад» на понедельник В Оренбурге Евгений Арапов выступил в суде с последним словом В Оренбурге открывается выставка Юрия Гилева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кто пустил автомат Калашникова в кино14
10 самых ожидаемых фильмов этой осени
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение