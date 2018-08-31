Оренбург украсили габионы и «оркестр» фонарей

В Оренбурге продолжается подготовка к празднованию Дня города.

30 апреля на аллее у памятного знака «Европа-Азия» были установлены 12 габионов и высажены 12 штук туи. Новый вид малой архитектурной формы (МАФ) появился и на пешеходном тротуаре по четной стороне ул. Советской на участке от ул. Фадеева до ул. Володарского, на придорожном газоне по ул. М. Жукова вдоль сквера им. Орджоникидзе. Металлические корзины с камнями украшают туи и барбарис.

На улице Советской около драмтеатра в пятницу установили четыре фонаря-музыканта: контрабасиста, саксофониста, трубача и арфистку.

«С каждым днем округ становится все красивее. Сегодня на ул. Советской у здания драматического театра смонтировали «оркестр» фонарей, и оренбургский «Арбат» заиграл новыми красками. После проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, фонари подключат к электрической сети», — рассказал глава Южного округа Артем Гузаревич.