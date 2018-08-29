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Представительницы восточного танца подготовили для своих поклонников подарок
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Представительницы восточного танца подготовили для своих поклонников подарок 

Мои Черемушки 29 августа 2018
Фото: Мои Черемушки
Уже скоро открытие нового творческого сезона, и центр культуры и искусства «Меридиан» подготовил для своих гостей огромное количество сюрпризов. Один из них — концерт «Очарование востока» театра восточного танца «Аль-Джана», который пройдет 1 и 2 сентября в 17:00.
Каждое выступление студии «Аль-Джана» — это красочный и завораживающий спектакль, затягивающий зрителей в чарующий мир волшебной восточной сказки. «В концерте вы увидите групповые и сольные номера разных стилей: классический ракс-шарки, саиди, балади, табла, фольклорные танцы, шааби, а также гавайский и цыганские танцы», — передают организаторы.
Зрители смогут выступить в качестве судей и вручить одной из девушек «Приз зрительских симпатий». В завершении концерта все желающие смогут принять участие в 15-минутном мастер-классе по базовым движениям восточного танца.
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