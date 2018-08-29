Москва онлайн покажет, как разобраться и полюбить экспериментальный театр

30 августа в рамках празднования 90-летия парка Горького в Музее современного искусства «Гараж» состоится дискуссия «Тотальный театр».

За последние несколько лет Москва превратилась в огромную площадку для творчества неординарного театра: иммерсивный, променад, сайт-специфик и другие. Экспериментальный театр уходит от традиций, меняет форматы, стирает стереотипы и отменяет все ограничения.

Смотрите трансляцию 30 августа в 16:30 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.