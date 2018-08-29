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Москва онлайн покажет, как разобраться и полюбить экспериментальный театр
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Москва онлайн покажет, как разобраться и полюбить экспериментальный театр 

Москва24 29 августа 2018
Фото: Москва24
30 августа в рамках празднования 90-летия парка Горького в Музее современного искусства «Гараж» состоится дискуссия «Тотальный театр».
За последние несколько лет Москва превратилась в огромную площадку для творчества неординарного театра: иммерсивный, променад, сайт-специфик и другие. Экспериментальный театр уходит от традиций, меняет форматы, стирает стереотипы и отменяет все ограничения.
Кто такие пионеры нового театра и чем они известны? Как сделать променад-театр и чем он отличается от массового флешмоба? Зачем превращать шестиэтажное здание театра в город Норманск? Об этом и многом другом расскажут: Всеволод Лисовский, режиссер, комиссар «Театра.doc», руководитель проекта «Трансформатор.doc»; Евгений Худяков, театральный продюсер, арт-директор площади «Хитровка»; Юрий Квятковский, режиссер, педагог Школы-студии МХАТ (мастерская Дмитрия Брусникина); Ольга Никитина, театральный художник (Центр им. Мейерхольда, МХТ им. Чехова, проект «Зеркало Карлоса Сантоса»); Инна Сухорецкая, актриса Центра им. Мейерхольда ("Саша, вынеси мусор"), «Практики» ("Бабушки"), Театра наций ("Му-му") и МХТ им. Чехова (Dreamworks).
Смотрите трансляцию 30 августа в 16:30 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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