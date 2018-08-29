Около 30 миллиардов рублей выделила Москва на ремонт театров за пять лет 

Такую информацию предоставил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Порядка 30 миллиардов рублей вложили столичные власти в ремонт и оборудование московских театров в течение последних пяти лет.
— Мы идем по программе реализации ремонтов и технических обновлений. Должен сказать, что цифры впечатляющие, и за последние пять лет городом инвестировано около 30 миллиардов рублей в различные театральные объекты, оборудование — это колоссальная цифра, — пояснил Александр Кибовский.
Он уточнил, что семь лет назад 80 процентов театров города нуждались в ремонте. За эти годы 75 помещений для 25 театров были отремонтированы, а также появились новые площадки. По словам главы ведомства, на сегодняшний день в ведении департамента находятся 82 театра, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Ранее директор Московского академического театра имени В. Маяковского Леонид Ошарин сообщил на сборе труппы, что реконструкцию основного здания по адресу: улица Большая Никитская, — могут начать уже в 2020 году (далее…).