Чтобы не было стыдно: к саммитам-2020 подкрасят фасады филармонии, картинной галереи и театров

К саммитам ШОС БРИКС , которые Челябинск примет в 2020 году, подкрасят основные культурные достопримечательности города. Внешнее преображение ждёт филармонию, картинную галерею, Молодёжный театр и Театр оперы и балета. На новые фасады потратят 88 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пока о ремонте зданий внутри речи не идёт

— Эти средства в основном будут направлены на проектно-сметную документацию, работы по ремонту фасадов, — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин

Ещё больше 11 миллионов рублей в ближайшее время уйдут на финансирование театров кукол и театров для детей.

Всего на гостевых маршрутах обновят внешний вид 77 зданий, находящихся в госсобственности. Помимо театров ремонт запланирован в областной универсальной научной библиотеке.

В городе капитально отремонтируют фасады и 232 жилых домов. Работы будут идти два года — в 2018 и 2019 годах. На каждый дом будет разработан паспорт. Фасады некоторых зданий украсят декоративной росписью. Где произойдёт преображение — ищите в материале 74.ru.