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Музыкально-театральная студия «Ворона» набирает таланты
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Музыкально-театральная студия «Ворона» набирает таланты 

Управа района Преображенское 29 августа 2018
Фото: Управа района Преображенское
Творческая студия объявила о дополнительном наборе мальчиков в подростковую группу.
Студия «Ворона» располагается во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский». Руководит коллективом режиссер и педагог Татьяна Степанова. Студию посещают около ста ребят в возрасте от 6 до 18 лет. За прошлый сезон юные артисты представили на суд публики 10 спектаклей и 2 концертные программы. Студия также устраивает театральный фестиваль «Точка_точка_запятая». В прошлый раз в его отборочном туре приняли участие свыше ста творческих коллективов из Москвы и Подмосковья.
Юных актеры студии потрясают зрителей своей искренностью и мастерством. Это достигается упорными занятиями. В программу обучения входит актерское мастерство и сценическое движение. Занятия являются бесплатными.
Собеседование с претендентами на вступление в труппу состоится 12 сентября в 16:30 в здании ДТДиМ «Преображенский» (ул. Б. Черкизовская, д. 15, каб. 220). Ребята должны прочитать стихотворение и спеть песню. Записаться на собеседование можно, отправив личное сообщение по ссылке https://vk.com/id37053648 или позвонив руководителю студии Татьяне Степановой по телефону: 8-926-363-78-83.
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