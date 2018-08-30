В Печатниках покажут интерактивный спектакль

В Печатниках на юго-востоке Москвы игровая студия «Чемодан сказок» представит интерактивный спектакль «Волшебный ключ в страну знаний».

— Вход свободный для всех желающих, — сообщил представитель театральной студии.

Кроме спектакля, гостей ждет насыщенная развлекательная программа: игры, конкурсы, лотерея, аквагрим, моделирование из шариков, сказочные фотозоны.

Мероприятие пройдет 2 сентября в амфитеатре парка «Печатники» (вход со стороны улицы Гурьянова). Начало в 17.00. Возрастное ограничение: 0+. (еп)