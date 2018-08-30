Ещё
В Печатниках покажут интерактивный спектакль
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Печатниках покажут интерактивный спектакль 

Управа района Печатники города Москвы + ещё 2 9 часов назад
Фото: Новые печатники
В Печатниках на юго-востоке Москвы игровая студия «Чемодан сказок» представит интерактивный спектакль «Волшебный ключ в страну знаний».
— Вход свободный для всех желающих, — сообщил представитель театральной студии.
Кроме спектакля, гостей ждет насыщенная развлекательная программа: игры, конкурсы, лотерея, аквагрим, моделирование из шариков, сказочные фотозоны.
Мероприятие пройдет 2 сентября в амфитеатре парка «Печатники» (вход со стороны улицы Гурьянова). Начало в 17.00. Возрастное ограничение: 0+. (еп)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Выставка собак из приюта пройдет в парке «Кузьминки» В вестибюле станции метро «Печатники» выступит музыкальный ансамбль Жителям юго-востока столицы подскажут, как стать успешным фотографом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Олега Ефремова дважды похищали со съёмок
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение