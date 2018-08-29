В Москве заявили об исчерпанной «скамейке запасных» театральных директоров

В ходе своего выступления на заседании Совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обратил внимание на необходимость формирования кадрового резерва будущих директоров столичных театральных организаций. Его слова приводит "Интерфакс"

"Театров у нас 82, и постепенно возникает вопрос, связанный с тем, что надо назначать их руководителей, не говорю о художественных руководителях. Честно могу признаться, у нас скамейка запасных завершилась", — отметил Кибовский.

Он добавил, что особенно важно в сложившихся обстоятельствах формировать управленческие кадры из тех, кто хочет реализовываться в данной сфере. Для этого, по словам Кибовского, будет начата специальная программа департамента культуры на базе его кадрового центра, что позволит избежать тупиковой ситуации.