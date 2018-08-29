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В Москве заявили об исчерпанной «скамейке запасных» театральных директоров
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В Москве заявили об исчерпанной «скамейке запасных» театральных директоров 

ТВ Центр 29 августа 2018
Фото: ТВ Центр
В ходе своего выступления на заседании Совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обратил внимание на необходимость формирования кадрового резерва будущих директоров столичных театральных организаций. Его слова приводит "Интерфакс".
"Театров у нас 82, и постепенно возникает вопрос, связанный с тем, что надо назначать их руководителей, не говорю о художественных руководителях. Честно могу признаться, у нас скамейка запасных завершилась", — отметил Кибовский.
Он добавил, что особенно важно в сложившихся обстоятельствах формировать управленческие кадры из тех, кто хочет реализовываться в данной сфере. Для этого, по словам Кибовского, будет начата специальная программа департамента культуры на базе его кадрового центра, что позволит избежать тупиковой ситуации.
Ранее сообщалось, что с начала года уличные спектакли в рамках масштабного проекта «Москва — театральная столица» посмотрели свыше 14 миллионов человек. Инициативу деятелей искусства перенести постановки из привычных стен в городские пространства поддержал мэр столицы Сергей Собянин. В площадки для представлений превратились парки, музеи, вокзалы и торговые центры. Там выступают коллективы ведущих театров страны и артисты из-за рубежа.
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