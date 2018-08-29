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Полиция Москвы проверяет информацию о вымогательстве 300 тыс. руб. у сотрудника еврейского театра «Шалом»
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Полиция Москвы проверяет информацию о вымогательстве 300 тыс. руб. у сотрудника еврейского театра «Шалом» 

Агентство «Москва» 29 августа 2018
Сотрудник Московского еврейского театра «Шалом» заявил в полицию о шантаже со стороны четырех человек, требующих деньги за неразглашение конфиденциальных сведений. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Накануне утром в полицию обратился 35-летний машинист сцены Московского еврейского театра «Шалом». Он рассказал, что четверо выходцев с Кавказа требуют от него 300 тыс. руб. за неразглашение неких компрометирующих его сведений. Деньги он платить не намерен, поэтому пошел в полицию», — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что по данному факту назначена проверка, ведется розыск подозреваемых. На данный момент свидетелей и очевидцев вымогательства не выявлено.
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