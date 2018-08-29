В культурном центре «Братеево» пройдет День открытых дверей

День открытых дверей пройдет в культурном центре «Братеево» на грядущих выходных, 1 и 2 сентября. Информация об этом появилась на официальной странице центра ВКонтакте.

Согласно сообщению, запланирована большая культурная программа, в которую войдут мастер-классы, лекции, открытые занятия и встречи с руководителями кружков и секций.

Так, например, в первый день, в субботу, гостей ожидает открытый урок по робототехнике, мастер-класс по цветоведению и даже спектакль «Однажды в сказке», подготовленный экшн-театром «Виват» под руководством Бориса Домнина

Второй день будет полностью посвящен мастер-классам: все гости смогут принять в них участие, и, при желании, записаться.

С полной программой Дня открытых дверей можно ознакомиться по ссылке.